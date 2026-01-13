Le donne dell'amministrazione di Donald Trump ricordano "attrici porno degli anni '70". E' il giudizio che Diego Dalla Palma, "studioso di bellezza", esprime a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4.

"Sono uno studioso di bellezza, io nonostante la mia età continuo a studiare e a cercare di capire cosa sia la bellezza. Le donne dell'amministrazione Trump hanno qualcosa in comune, sono femmine che piacciono a Trump. Si presentano in modo provocatorio, bisogna distinguere sensualità da erotismo", dice facendo riferimento in particolare a Kristi Noem e Pam Bondi, rispettivamente segretaria alla Sicurezza Interna e procuratrice generale. "Sono donne che hanno un potente aspetto di erotismo, ma per me sono malvagi uomini in corpi di donna. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, appare una biondina santarellina. Per il resto, le altre donne dell'amministrazione sono molto simili ad attrici porno degli anni '70", aggiunge.

Giudizio negativo su Melania Trump, moglie del presidente: "Ho conosciuto Melania Trump quando era giovanissima, mi occupavo di sfilate. Era una donna determinata, ambiziosissima, fredda e calcolatrice. Non serve un sociologo per dare una definizione di questa immagine sinistra, tetra, gotica. Non c'è niente di peggio rispetto a mettere un vestito elegante su una persona che elegante non è", dice mentre sullo schermo compare una foto della first lady immortalata nella cerimonia di insediamento del presidente. "Penso qualsiasi cosa negativa di Trump, è tutto quello che detesto in una persona. Guardate gli atteggiamenti, come parla, come tratta le persone. Considerate l'idea che ha delle donne".

Kristi Noem

Pam Bondi

Karoline Leavitt