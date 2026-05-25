'Le Notti del Vino', presentazione dell'evento il 3 giugno alla Camera dei Deputati

Mercoledì 3 giugno alle 11.30 a Roma, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4, si terrà la conferenza stampa di presentazione del ciclo di eventi “Le Notti del Vino”, organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Verrà presentato anche il primo appuntamento nazionale, che si svolgerà a Roma dal 5 al 7 giugno, curato da Decanter Wine Academy. Alla conferenza stampa interverranno Angelo Radica, presidente nazionale di Città del Vino, Tiziano Venturini e Alberto Bertucci, vicepresidenti nazionali, Serena Specchi, giornalista, sommelier e responsabile comunicazione Decanter Wine Academy. Ci saranno anche il presidente di UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, partner dell’iniziativa) Antonino La Spina, il presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l’onorevole Claudio Mancini. Nel periodo estivo compreso tra il 21 giugno e il 23 settembre gli eventi de “Le Notti del Vino” accompagneranno gli enoturisti in visita nei borghi di tutta Italia. Incontri, degustazioni, convegni, spettacoli, musica, letture, mostre d’arte, passeggiate caratterizzeranno l’estate de “Le Notti del Vino”, che è il più grande e diffuso festival dell’estate dedicato al vino e alle tante cantine grazie alle quali l’Italia eccelle nel mondo.

Il punto di partenza è lo straordinario successo dello scorso anno: 150 eventi in tutta Italia per uno riscontro complessivo di 75mila visitatori. Il presidente Radica sottolinea: “Le Notti del Vino sono un’iniziativa cardine della nostra attività: attraverso un format che unisce intrattenimento e informazione ci saranno tante opportunità di ribadire e valorizzare il legame tra il vino e le città e i territori”. Si parte con l’anteprima romana, in programma dal 5 al 7 giugno sul Ponte della Musica Armando Trovajoli. Sotto le suggestive arcate del ponte troveranno spazio oltre 70 cantine, pronte a proporre le proprie etichette in degustazione. Calice alla mano, appassionati e winelovers potranno passeggiare lungo il percorso, assaggiare etichette locali e nazionali direttamente dalla mano dei produttori vitivinicoli. Il programma sarà arricchito da musica dal vivo, suggestivi flash mob di tango e tre masterclass di approfondimento: una guidata dall’enologo dell’anno Fabio Mecca, che celebrerà i suoi primi vent’anni di carriera; una a cura delle Donne del Vino Lazio, con il racconto delle loro “storie in un calice"; e infine un percorso dedicato agli abbinamenti cibo-vino, accompagnato dalle proposte degli street food presenti.