L'indagine: "In Lombardia circa 400mila caregiver, un aiuto dai Centri per la famiglia"

Sono tra i 360 e i 450mila i caregiver familiari stimati in Lombardia, cioè persone che si prendono cura di un parente non autosufficiente o che necessita di assistenza. I servizi dedicati vengono erogati dai Centri per la famiglia, che offrono supporto, orientamento e consulenza. In Lombardia sono presenti 466 centri tra hub (le sedi principali di coordinamento) e spoke (gli uffici diffusi sul territorio). Per capire come stiano rispondendo ai bisogni dei caregiver, Fondazione The Bridge, in collaborazione con Regione Lombardia - assessorato Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, ha realizzato una survey a cui ha partecipato più del 75% degli hub, i cui risultati sono stati presentati oggi a Palazzo Lombardia, in occasione di un evento dedicato.

"I caregiver familiari, cioè i soggetti entro il secondo grado di parentela (coniugi o partner, figli adulti, genitori, fratelli e sorelle) che assistono un familiare non autosufficiente, sono una colonna portante del nostro sistema di cura, ma spesso restano poco visibili - ha spiegato Rosaria Iardino, presidente Fondazione The Bridge e professore aggiunto di Diritto e organizzazioni sanitarie all’Università di Pavia - Per questo abbiamo voluto realizzare una survey dedicata ai servizi che i Centri per la famiglia erogano per loro. I risultati emersi mostrano che si tratta di una rete efficace: il 55% dei centri rispondenti ha attivato servizi dedicati, soprattutto all'interno degli hub, e più di 50 ha costruito percorsi ad hoc. Per rendere le loro azioni davvero efficaci servono però più risorse, un coordinamento più solido con gli altri servizi e un mandato più chiaro verso chi si prende cura di un proprio caro. Lo scambio di pratiche di oggi nasce con questo spirito: partire da ciò che funziona per farne un patrimonio comune".

Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha ringraziato Fondazione The Bridge per "il prezioso lavoro di analisi e approfondimento realizzato con il progetto 'Sportello Caregiver', che ha contribuito a far emergere i bisogni delle famiglie e a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia nel sostegno a chi quotidianamente si prende cura di una persona fragile o non autosufficiente". Ha quindi sottolineato che "il caregiver familiare è una risorsa fondamentale per il nostro sistema di welfare, ma non possiamo dimenticare che è prima di tutto una persona, con bisogni, fragilità e diritti propri. Per questo è necessario costruire una rete territoriale capace non solo di riconoscerne il ruolo, ma soprattutto di sostenerlo concretamente. I Centri per la famiglia - ha aggiunto - rappresentano in questa direzione presidi strategici di prossimità, luoghi di ascolto, orientamento e accompagnamento, capaci di mettere in connessione servizi, istituzioni e Terzo settore. La sfida è costruire una comunità in cui nessun caregiver sia invisibile e nessuna famiglia si senta sola perché prendersi cura di chi si prende cura non è soltanto un dovere di solidarietà, ma una precisa responsabilità delle istituzioni nell’interesse dell’intera comunità".

Tra i servizi maggiormente offerti dai centri rispondenti - riferisce una nota - sono emersi gli sportelli informativi e di orientamento (96,2%), l'accompagnamento ai servizi sociosanitari (69,2%), i gruppi di sostegno e di auto-mutuo aiuto (67,9%) e il supporto psicologico o counseling individuale (60,3%). Più di 50 centri hanno inoltre realizzato percorsi ad hoc, con finalità come il contrasto all'isolamento, la prevenzione del burnout e l'orientamento nella rete dei servizi. Il profilo degli utenti che emerge dalla ricerca è prevalentemente di donne, con cittadinanza italiana e di età compresa tra i 51 e i 65 anni. I caregiver si prendono cura principalmente di persone anziane o con disabilità: si tratta soprattutto di coniugi o partner, figli adulti e genitori della persona assistita.

Dai centri che realizzano servizi dedicati arrivano anche le priorità di sviluppo. Tra gli elementi da potenziare per rendere l'azione dei centri ancora più integrata ed efficace emergono: l'intercettazione dei caregiver, le risorse economiche e umane a disposizione, il coordinamento con altri servizi e una definizione più chiara del mandato istituzionale verso i caregiver familiari. La survey ha approfondito anche le ragioni dell'assenza di servizi dedicati per caregiver familiari in 63 dei Centri per la famiglia. Tra le motivazioni indicate figurano la concentrazione delle priorità su altri bisogni, l'attribuzione del mandato ad altri servizi locali, la carenza di competenze specifiche e il numero limitato di richieste. Quasi il 48% di questi centri non individua, come motivo principale, la presenza di ostacoli specifici nel lavoro con i caregiver.