circle x black
Cerca nel sito
 

L'offerta di lavoro: "Cerco parrucchiere gay". Bufera per annuncio

Polemiche per l'iniziativa di un parrucchiere di Montesilvano: "Nessuna discriminazione, i gay in questo settore hanno una marcia in più"

Annunci di lavoro - FOTOGRAMMA
Annunci di lavoro - FOTOGRAMMA
18 settembre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Cerchiamo parrucchiere uomo gay con partita Iva". Un annuncio di lavoro comparso nei giorni scorsi su una pagina Facebook di Montesilvano, in provincia di Pescara, ha acceso un vero e proprio caso social tra critiche, accuse, prese di posizione contrapposte e difese a oltranza. A pubblicarlo è stato Alessandro Tacconelli, coiffeur, titolare assieme alla moglie Sabina di un salone di parrucchieri nella città adriatica. Il post, finito nel mirino di tantissimi utenti con commenti dai toni accesi, è stato in seguito rimosso. Ma Tacconelli non demorde: "Se non si presenta nessuno per il lavoro – spiega all’Adnkronos – lo riproporremo su altre pagine, non su quella di Montesilvano. Noi abbiamo bisogno di personale per mandare avanti il nostro bellissimo salone. Cerchiamo un parrucchiere uomo gay, specializzato nel settore femminile, da inserire immediatamente con formula di affitto poltrona".

Alla base della richiesta, ribadisce, non c’è alcuna volontà discriminatoria: "I gay nel campo dell’arte, della moda, del fashion hanno una sensibilità maggiore e una marcia in più. Qual è il problema? Non capiamo perché tutto questo polverone mediatico. Hanno charme, maggiore attenzione verso la clientela e le donne si fidano e si confidano con loro. Non è fantascienza, ma la realtà che viene fuori da 20 anni di esperienza nel settore".

Tacconelli, 43 anni, sottolinea di lavorare “da sempre” come parrucchiere: “Facciamo lavori importanti, anche molto tecnici, e ci serve qualcuno affidabile e preparato. Abbiamo un’idea precisa di come debba essere la persona da inserire. Tutto qui. Nessuna discriminazione, basta baruffe social. Noi non abbiamo fatto nulla di male – aggiunge – né escluso nessuno. Anzi, stiamo sostenendo una categoria che spesso è vittima di discriminazioni. Finora non si è presentato nessuno, ma andiamo dritto per la nostra strada”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
offerta lavoro parrucchiere montesilvano offerta lavoro montesilvano
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza