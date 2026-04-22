L'Oréal Italia: 'The Beauty Circle' di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Istituto Marangoni

È 'The Beauty Circle', l'opera del creative art director Riccardo Lucii, ad aggiudicarsi la vittoria del contest artistico promosso da L'Oréal Italia in collaborazione con Istituto Marangoni. L'obiettivo dell'iniziativa è strettamente legato ai principi di sostenibilità del programma L'Oréal For The Future: i giovani artisti coinvolti, grazie alla loro creatività, hanno infatti dato una "seconda vita" ai prodotti che non potevano più essere commercializzati, riflettendo l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità. La cerimonia di svelamento dell'opera, che attraverso upcycling e recycling trasforma i flaconi dell'azienda cosmetica in tasselli colorati, si è svolta presso il Beauty Hub L'Oréal Italia di Milano alla presenza della Presidente e AD di L'Oréal Italia Ninell Sobiecka e della Managing Director di Istituto Marangoni Stefania Valenti.