Lotteria Italia 2026, l'elenco di tutti i biglietti vincenti

Sono 306 i tagliandi che si aggiudicano premi

Vendita di biglietti della lotteria
Vendita di biglietti della lotteria
07 gennaio 2026 | 06.36
Redazione Adnkronos
L'elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 con tutti i premi.

Premio speciale

M 291089 AURONZO DI CADORE

Premi di prima categoria

T 270462 ROMA - 5 milioni

E 334755 (RM) CIAMPINO - 2,5 milioni

L 430243 QUATTRO CASTELLA (RE) - 2,5 milioni

D 019458 JERZU (NU) - 2 milioni

Q 331024 ALBANO LAZIALE (RM) - 1 milione

Premi di seconda categoria

F 460252 PERGINE VALSUGANA TN 100.000,00

F 495065 CARCARE SV 100.000,00 R 116579 San Nicola la Strada CE 100.000,00

B 355821 DESENZANO DEL GARDA BS 100.000,00

B 408458 NAPOLI NA 100.000,00

M 082984 SOMMA LOMBARDO VA 100.000,00

U 473669 CINISELLO BALSAMO MI 100.000,00

S 203579 MILANO MI 100.000,00

N 010700 ROMA RM 100.000,00

G 227785 BARBERINO DI MUGELLO FI 100.000,00

V 055420 CUVIO VA 100.000,00

S 463626 PESCARA PE 100.000,00

Z 455638 MONTEPAONE CZ 100.000,00

T 243441 CASTROCIELO FR 100.000,00

R 040814 LEVATE BG 100.000,00

G 279874 TORINO TO 100.000,00

E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 100.000,00

I 429575 GIOIA DEL COLLE BA 100.000,00

L 298491 ANCONA AN 100.000,00

O 116424 Roma RM 100.000,00

V 213185 SOMMACAMPAGNA VR 100.000,00

L 253421 CASTELLARO IM 100.000,00

S 152617 NOGAREDO TN 100.000,00

N 423461 MODENA MO 100.000,00

R 318537 CROTONE KR 100.000,00

Z 389503 MILANO MI 100.000,00

A 476470 PESCARA PE 100.000,00

C 366742 NAPOLI NA 100.000,00

Q 224705 CIVITELLA IN

VAL DI CHIANA AR 100.000,00

I 476752 TORINO TO 100.000,00

Premi di terza categoria

C 431308 NAPOLI NA 50.000,00

S 428559 PISTOIA PT 50.000,00

E 312271 FIORENZUOLA D'ARDA PC 50.000,00

Z 166541 Roma RM 50.000,00

T 435587 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 50.000,00

U 309578 SENIGALLIA AN 50.000,00

Z 144713 BARI BA 50.000,00

P 361311 SAN SALVO CH 50.000,00

Q 220879 NOVARA NO 50.000,00

Z 353771 AURONZO DI CADORE BL 50.000,00

G 222437 CAPACCIO PAESTUM SA 50.000,00

V 015643 ASCOLI SATRIANO FG 50.000,00

V 057512 GALLICANO NEL LAZIO RM 50.000,00

Q 219217 CREMELLA LC 50.000,00

O 226436 PREVALLE BS 50.000,00

A 171897 San Nicola la Strada CE 50.000,00

G 004181 CALCINATE BG 50.000,00

M 433499 BOLOGNA BO 50.000,00

L 230622 VERONA VR 50.000,00

C 183249 Ariccia RM 50.000,00

V 392187 PIETRA VAIRANO CE 50.000,00

G 135863 Frascati RM 50.000,00

C 248913 RIMINI RN 50.000,00

S 010555 BELFORTE MONFERRATO AL 50.000,00

E 091798 SAN MAURO PASCOLI FC 50.000,00

P 001034 NUMANA AN 50.000,00

S 121337 Roma RM 50.000,00

Q 419219 FOGGIA FG 50.000,00

L 462968 UDINE UD 50.000,00

O 331476 NAPOLI NA 50.000,00

R 408948 NAPOLI NA 50.000,00

C 418134 ROMA RM 50.000,00

N 028152 MILANO MI 50.000,00

M 472501 RUBIERA RE 50.000,00

C 216443 BERGAMO BG 50.000,00

Z 132743 TORINO TO 50.000,00

F 466560 TORINO TO 50.000,00

I 073408 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00

D 033808 REGGIO CALABRIA RC 50.000,00

T 255565 FIORENZUOLA D'ARDA PC 50.000,00

E 066928 ALESSANDRIA AL 50.000,00

V 216173 MONTEFORTE D ALPONE VR 50.000,00

Z 031713 RAVENNA RA 50.000,00

Q 330855 CALALZO DI CADORE BL 50.000,00

F 339474 RAPALLO GE 50.000,00

V 259119 SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 50.000,00

T 493114 FIRENZE FI 50.000,00

R 435513 MARSALA TP 50.000,00

G 119037 Padova PD 50.000,00

I 293236 MASSA LOMBARDA RA 50.000,00

M 497604 CASARANO LE 50.000,00

AA 291027 ONLINE 50.000,00

O 475636 GUBBIO PG 50.000,00

R 486593 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00

E 289487 FERRARA FE 50.000,00

R 216548 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 50.000,00

P 403550 VIGEVANO PV 50.000,00

T 346930 TIVOLI RM 50.000,00

M 154316 Roma RM 50.000,00

S 221283 CAMPO GALLIANO MO 50.000,00

Premi Quarta categoria

G 307544 MILANO MI 20.000,00

B 469167 SALA CONSILINA SA 20.000,00

AA 220817 ONLINE 20.000,00

D 048462 FORNOVO DI TARO PR 20.000,00

V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO ME 20.000,00

O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA AL 20.000,00

O 107429 Palermo PA 20.000,00

U 332441 MILANO MI 20.000,00

T 117121 Due Carrare PD 20.000,00

D 043028 BOLOGNA BO 20.000,00

C 210612 RIMINI RN 20.000,00

I 357941 PALERMO PA 20.000,00

S 060016 GALLIATE NO 20.000,00

A 131162 Roma RM 20.000,00

D 439450 LICATA AG 20.000,00

U 361241 ROMA RM 20.000,00

T 438695 NAPOLI NA 20.000,00

D 396734 LIVORNO LI 20.000,00

Q 262299 PADOVA PD 20.000,00

B 134389 Berceto PR 20.000,00

T 259078 MILANO MI 20.000,00

Z 370772 CASERTA CE 20.000,00

D 337349 SALA CONSILINA SA 20.000,00

V 289642 ROMA RM 20.000,00

R 484808 ROCCA PRIORA RM 20.000,00

P 014180 PARMA PR 20.000,00

Z 480095 PONCARALE BS 20.000,00

C 009689 ASTI AT 20.000,00

V 206182 RAPALLO GE 20.000,00

S 130035 Fabro TR 20.000,00

L 390343 ARTENA RM 20.000,00

I 397712 ORBASSANO TO 20.000,00

D 284337 CERIALE SV 20.000,00

D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE VR 20.000,00

O 054744 MIRANDOLA MO 20.000,00

F 038719 GIOIOSA MAREA ME 20.000,00

O 209513 MILANO MI 20.000,00

T 050794 VEGGIANO PD 20.000,00

L 133093 Roma RM 20.000,00

E 184779 Castel San Pietro Terme BO 20.000,00

O 347724 BRUGNATO SP 20.000,00

A 099940 POMEZIA RM 20.000,00

N 140942 Roma RM 20.000,00

Q 340409 GRAGNANO NA 20.000,00

U 285126 ISOLA DEL LIRI FR 20.000,00

V 145151 NUMANA AN 20.000,00

F 129538 Modugno BA 20.000,00

T 259699 TAINO VA 20.000,00

C 175266 Iseo BS 20.000,00

G 011900 VENEZIA VE 20.000,00

C 187813 Roma RM 20.000,00

R 481321 FONTE NUOVA RM 20.000,00

P 221793 ROMA RM 20.000,00

F 022379 TARSIA CS 20.000,00

O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC 20.000,00

B 417083 GENOVA GE 20.000,00

Q 474963 PRATO PO 20.000,00

T 105272 San Vitaliano NA 20.000,00

P 286138 LIVORNO LI 20.000,00

Q 280839 MARCIANISE CE 20.000,00

R 137018 Roma RM 20.000,00

R 024986 POTENZA PZ 20.000,00

P 230883 SALA CONSILINA SA 20.000,00

N 352908 CHATILLON AO 20.000,00

D 004044 MARTIGNACCO UD 20.000,00

M 086488 GALLICANO NEL LAZIO RM 20.000,00

U 482325 FERENTINO FR 20.000,00

C 189316 Roma RM 20.000,00

O 001357 TIVOLI RM 20.000,00

T 103398 Roma RM 20.000,00

C 039811 ROMA RM 20.000,00

L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA 20.000,00

U 335141 VITERBO VT 20.000,00

M 491636 LIMBIATE MB 20.000,00

U 121289 Roma RM 20.000,00

L 307590 NAPOLI NA 20.000,00

F 051382 VILLACIDRO SU 20.000,00

R 029869 ROMA RM 20.000,00

B 300902 SAN GREGORIO MATESE CE 20.000,00

T 209780 MAZZANO BS 20.000,00

T 491291 CORIGLIANO ROSSANO CS 20.000,00

G 432952 BRESCIA BS 20.000,00

C 192870 Roma RM 20.000,00

V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 20.000,00

R 380341 ANAGNI FR 20.000,00

AA 378493 ONLINE 20.000,00

F 264400 ALIFE CE 20.000,00

G 056308 CARAVAGGIO BG 20.000,00

C 244384 MOSCIANO SANT’ANGELO TE 20.000,00

Q 133568 Conegliano TV 20.000,00

D 335754 FORMIGINE MO 20.000,00

C 191337 ROMA RM 20.000,00

U 404738 MESSINA ME 20.000,00

O 308074 LIVORNO LI 20.000,00

G 172079 Roma RM 20.000,00

Q 159289 REGGELLO FI 20.000,00

Q 200159 CIVITELLA D'AGLIANO VT 20.000,00

B 489440 TRIESTE TS 20.000,00

D 475979 ANGRI SA 20.000,00

M 268445 RIZZICONI RC 20.000,00

A 484127 SAVONA SV 20.000,00

U 277736 CAIVANO NA 20.000,00

U 290230 ROMA RM 20.000,00

P 020031 SOVERATO CZ 20.000,00

L 462145 VILLESSE GO 20.000,00

C 433551 TAORMINA ME 20.000,00

P 414273 GAETA LT 20.000,00

N 310054 CAGLIARI CA 20.000,00

R 343286 RIVALTA DI TORINO TO 20.000,00

U 486455 MONTIGNOSO MS 20.000,00

G 149349 Roma RM 20.000,00

C 312266 GENOVA GE 20.000,00

C 498889 PIETRASANTA LU 20.000,00

N 155198 Chieti CH 20.000,00

S 294818 TORINO TO 20.000,00

L 371060 TORINO TO 20.000,00

Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA VI 20.000,00

P 392591 BOLOGNA BO 20.000,00

A 437119 GALLIPOLI LE 20.000,00

C 285823 PALMANOVA UD 20.000,00

M 230724 JESOLO VE 20.000,00

B 197000 ROMA RM 20.000,00

T 048864 DESENZANO DEL GARDA BS 20.000,00

A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 20.000,00

G 086958 ROMA RM 20.000,00

I 142272 Sesto Fiorentino FI 20.000,00

A 382183 CASTEL MAGGIORE BO 20.000,00

R 310637 VIMERCATE MB 20.000,00

S 472066 LUCIGNANO AR 20.000,00

P 482936 TORRE PELLICE TO 20.000,00

T 488461 GIULIANOVA TE 20.000,00

C 167706 Gonars UD 20.000,00

L 306170 CATANZARO CZ 20.000,00

C 366465 PORDENONE PN 20.000,00

L 444286 TORINO TO 20.000,00

F 253844 DOLO VE 20.000,00

D 271564 SALA CONSILINA SA 20.000,00

E 273527 ROMA RM 20.000,00

Q 045872 CINGOLI MC 20.000,00

B 243922 SARTEANO SI 20.000,00

D 113976 Roma RM 20.000,00

G 254759 LECCE LE 20.000,00

T 246252 FIRENZE FI 20.000,00

E 184497 Teano CE 20.000,00

B 324560 LA MADDALENA SS 20.000,00

L 004685 LUGO RA 20.000,00

F 047063 SAVONA SV 20.000,00

AA 317629 ONLINE 20.000,00

D 137375 Vignate MI 20.000,00

C 190810 ROMA RM 20.000,00

O 321285 GEMONA

DEL FRIULI UD 20.000,00

M 236176 BAGNO A

RIPOLI FI 20.000,00

E 098608 TOLFA RM 20.000,00

T 463313 ORICOLA AQ 20.000,00

D 096763 RUOTI PZ 20.000,00

N 039509 CAGLIARI CA 20.000,00

O 471371 PIANO DI

SORRENTO NA 20.000,00

S 212037 CATANIA CT 20.000,00

C 308691 VALLATA AV 20.000,00

I 302163 SIRACUSA SR 20.000,00

A 336852 PADOVA PD 20.000,00

L 287418 ROMA RM 20.000,00

T 431412 ROMA RM 20.000,00

L 049352 SAN SALVATORE TELESINO BN 20.000,00

U 077847 PRIZZI PA 20.000,00

I 311395 ANGRI SA 20.000,00

B 382220 AOSTA AO 20.000,00

G 351469 LUCCA LU 20.000,00

M 003082 MILAZZO ME 20.000,00

L 312092 RIVOLI TO 20.000,00

I 095731 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00

R 236630 CESA CE 20.000,00

V 216212 SEZZE LT 20.000,00

S 355283 MANTOVA MN 20.000,00

A 403172 POMEZIA RM 20.000,00

Z 483397 MORRO D’ORO TE 20.000,00

C 329828 SOMMA CAMPAGNA VR 20.000,00

U 358618 ANTRODOCO RI 20.000,00

V 307045 CASTEL GOFFREDO MN 20.000,00

Z 218184 POGGIO FIORITO CH 20.000,00

B 221743 CATANIA CT 20.000,00

Z 330530 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00

A 471151 MIRABELLA ECLANO AV 20.000,00

G 158475 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00

U 304756 SALA CONSILINA SA 20.000,00

AA 261588 ONLINE 20.000,00

O 038082 GIOIA DEL COLLE BA 20.000,00

D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO BS 20.000,00

G 018741 CALCINATO BS 20.000,00

S 126562 Roma RM 20.000,00

V 486619 GUIDONIA MONTECELIO RM 20.000,00

L 439226 FORMIGINE MO 20.000,00

F 139871 Gonars UD 20.000,00

C 274898 PARTINICO PA 20.000,00

I 427451 FOLIGNO PG 20.000,00

L 284333 TAGGIA IM 20.000,00

O 451758 NAPOLI NA 20.000,00

A 430326 FAICCHIO BN 20.000,00

L 318846 CERIGNOLA FG 20.000,00

Q 485895 TERNI TR 20.000,00

P 106297 Roma RM 20.000,00

N 436646 LAINATE MI 20.000,00

B 212706 VIESTE FG 20.000,00

R 068972 MASSA MS 20.000,00

N 409756 ALESSANDRIA AL 20.000,00

L 088653 ROMA RM 20.000,00

R 362954 VALLECROSIA IM 20.000,00

P 109516 Roma RM 20.000,00

R 038547 MORRO D'ORO TE 20.000,00

A 008063 MERANO BZ 20.000,00.

