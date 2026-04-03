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Luca Lucci, ex capo Curva sud del Milan condannato a 18 anni e 8 mesi per narcotraffico

L'inchiesta coordinata dalla Dda milanese era nata da un approfondimento nell'ambito delle indagini sull'agguato a Enzo Anghinelli di cui Lucci è stato riconosciuto come mandante in primo grado

Aula di tribubale - Fotogramma
Aula di tribubale - Fotogramma
03 aprile 2026 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ex capo della curva Sud del Milan, Luca Lucci, è stato condannato oggi, venerdì 3 aprile, a 18 anni e 8 mesi di carcere per traffico internazionale di droga. La pena più alta tra le 23 emesse al termine del processo con rito abbreviato dalla gup Giulia Masci.

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L'inchiesta coordinata dalla Dda milanese era nata da un approfondimento investigativo della squadra mobile di Milano, nell'ambito delle indagini sull'agguato a Enzo Anghinelli del 12 aprile 2019. Un tentato omicidio per cui l'ex capo della Sud è stato riconosciuto come mandante nel giugno scorso, quando è stato condannato a 10 anni di carcere nel processo di primo grado, nato da uno dei filoni dell'inchiesta 'Doppia curva'.

Lucci, per cui i pm Leonardo Lesti e Rosario Ferracane avevano chiesto una pena di vent'anni, era accusato di essere al vertice di un'associazione che tra il giugno 2020 e il marzo 2021 avrebbe movimentato oltre tre tonnellate di hashish e marijuana.

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Calcio narcotraffico Milan Doppia curva
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