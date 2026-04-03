L'inchiesta coordinata dalla Dda milanese era nata da un approfondimento nell'ambito delle indagini sull'agguato a Enzo Anghinelli di cui Lucci è stato riconosciuto come mandante in primo grado

L'ex capo della curva Sud del Milan, Luca Lucci, è stato condannato oggi, venerdì 3 aprile, a 18 anni e 8 mesi di carcere per traffico internazionale di droga. La pena più alta tra le 23 emesse al termine del processo con rito abbreviato dalla gup Giulia Masci.

L'inchiesta coordinata dalla Dda milanese era nata da un approfondimento investigativo della squadra mobile di Milano, nell'ambito delle indagini sull'agguato a Enzo Anghinelli del 12 aprile 2019. Un tentato omicidio per cui l'ex capo della Sud è stato riconosciuto come mandante nel giugno scorso, quando è stato condannato a 10 anni di carcere nel processo di primo grado, nato da uno dei filoni dell'inchiesta 'Doppia curva'.

Lucci, per cui i pm Leonardo Lesti e Rosario Ferracane avevano chiesto una pena di vent'anni, era accusato di essere al vertice di un'associazione che tra il giugno 2020 e il marzo 2021 avrebbe movimentato oltre tre tonnellate di hashish e marijuana.