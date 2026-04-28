circle x black
Cerca nel sito
 

Lucca, bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana

Secondo prime informazioni, ancora da verificare, il decesso potrebbe essere riconducibile a impiccagione

Carabinieri e ambulanza (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri e ambulanza (Fotogramma/Ipa)
28 aprile 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una bambina di 11 anni è stata trovata morta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, nella sua abitazione a Porcari, nella Piana di Lucca. L’allarme è scattato alle 17.40. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza; attivato anche l’elisoccorso, poi non utilizzato. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

CTA

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Secondo prime informazioni, ancora da verificare, il decesso potrebbe essere riconducibile a impiccagione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bambina morta bambina morta lucca bambina morta porcari bambina morta in casa
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza