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Malattie rare, Tonolo (Anmar): "Malattia IgG4-correlata è per nulla conosciuta"

"Una campagna per far conoscere i sintomi e gli specialisti cui rivolgersi"

Malattia IgG4-correlata è per nulla conosciuta - (Foto ufficio stampa)
Malattia IgG4-correlata è per nulla conosciuta - (Foto ufficio stampa)
02 ottobre 2026 | 09.14
Redazione Adnkronos
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"Questa campagna è nata per sottolineare quanto questa patologia sia poco, e direi per nulla, conosciuta, specie a livello territoriale, ma soprattutto per far emergere quali sono i sintomi, quali sono gli specialisti che dovrebbero prendersene cura e come poi andrebbe preso in carico in paziente". Lo ha dichiarato Silvia Tonolo, presidente di Anmar, presentando 'Non M'IngG4nno', la campagna di sensibilizzazione sulla malattia IgG4-correlata promossa da Amgen insieme ad Anmar e a Apmarr con il patrocinio di Fir e Sir, partita questo pomeriggio con un'esibizione di body-painting alle Colonne di San Lorenzo di Milano. "Noi associazioni dobbiamo supportare anche dal punto di vista psicologico un paziente che riceve una diagnosi errata di tumore", ha proseguito Tonolo, "per poi cercare di accompagnarlo nell'ambulatorio giusto e dal medico che possa prenderlo in carico". Come ha spiegato la presidente di Anmar, "la cosa più importante è la diagnosi precoce, e con questa campagna cerchiamo di aiutare il paziente ad arrivarci al più presto".

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