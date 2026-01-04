circle x black
Maltempo e temperature giù, Befana con freddo e neve a bassa quota

Confermata la svolta attesa nei prossimi giorni a causa dell'arrivo di correnti via via più fredde e instabili in discesa dal Nord Europa

04 gennaio 2026 | 09.09
Redazione Adnkronos
Il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. La Befana secondo le previsioni sarà con freddo e neve a bassa quota.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la decisa svolta attesa nei prossimi giorni a causa dell’arrivo di correnti via via più fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa.

Una prima perturbazione è attesa già nella giornata di oggi domenica 4 gennaio, con piogge battenti sulle regioni centrali e nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1400-1500 metri, localmente anche a quote inferiori sull’Appennino umbro-marchigiano. Con il passare delle ore il peggioramento tenderà ad estendersi anche alla Campania, interessando soprattutto i settori centrali e settentrionali della regione.

Situazione decisamente migliore al Nord, dove prevarranno condizioni più stabili e soleggiate, seppur in un contesto freddo e localmente nebbioso.

Gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo, all’inizio della prossima settimana, di correnti artiche molto fredde in discesa dal Nord Europa, che favoriranno la formazione di un ciclone mediterraneo. Si aprirà così una fase di freddo e maltempo: già da lunedì 5 gennaio piogge e temporali interesseranno in particolare le regioni del Centro-Sud, ma la fase più intensa è attesa tra l’Epifania e mercoledì 7 gennaio.

Il marcato calo delle temperature potrebbe favorire nevicate fino in pianura o a bassissima quota, soprattutto su Lombardia centro-orientale, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. Neve fino in collina possibile anche su Toscana e Umbria; fiocchi a quote più elevate (sopra gli 800-1000 metri) sul resto del Centro Sud.

Nei giorni successivi il persistente afflusso di aria fredda di origine artica continuerà ad alimentare una circolazione depressionaria sull’Italia, mantenendo condizioni instabili su molte regioni, con nuove piogge e nevicate a bassissima quota.

Nel dettaglio

Domenica 4. Al Nord: soleggiato, ma con nubi in aumento. Al Centro: forti piogge, neve in montagna oltre i 1500 metri. Al Sud: piogge specie in Campania e Gargano.

Lunedì 5. Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: piogge sparse in Campania e nord Calabria.

Martedì 6. Al Nord: possibile neve a bassa quota su Emilia Romagna e Triveneto. Al Centro: piogge sulle tirreniche. Al Sud: piogge sparse.

Tendenza: maltempo con neve a bassa quota al Centro-Nord, clima freddo.

meteo oggi meteo italia meteo previsioni meteo befana meteo epifania freddo e neve
