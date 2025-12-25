Nelle prossime ore In Pianura Padana farà freddo con massime intorno ai 5°C e qualche altro fiocco bianco a bassa quota specie in Emilia e Piemonte: da Roma in giù invece il termometro salirà sopra i 15°C

Il ciclone di Natale divide l’Italia in due: freddo, maltempo e neve al Nord, clima mite e tempo più asciutto al Sud. Nelle prossime ore di oggi giovedì 25 dicembre In Pianura Padana farà freddo con massime intorno ai 5°C e qualche altro fiocco bianco a bassa quota specie in Emilia e Piemonte: da Roma in giù invece il termometro salirà sopra i 15°C, con ampi spazi soleggiati salvo addensamenti in Sardegna e sulla fascia ionica. Attenzione alla forte Bora sull’Alto Adriatico e al forte Grecale o Tramontana anche sulla Liguria di Levante, alla neve a bassa quota che tornerà ancora in serata sul Piemonte (anche sulle colline torinesi). Prudenza in mare aperto con onde di 3-4 metri sul settore settentrionale del Mar Adriatico e sul Mar Ligure al largo.

Ma, soprattutto, ancora estrema attenzione in Emilia Romagna per la piena dei fiumi con allerta meteo fino a rossa.

Santo Stefano ci porterà, di contro, un sensibile miglioramento sottolinea iLMeteo.it: per domani venerdì 26 dicembre sono attese le ultime precipitazioni sul Piemonte fino al mattino, mentre pioverà ancora in giornata sulla fascia adriatica e sulle Isole maggiori.

Previsioni meteo weekend

Un eccezionale aumento della pressione in 24 ore, spingerà verso l’alto la freccia del nostro barometro: un miglioramento repentino che ci regalerà tantissimo sole per l’ultimo weekend del 2025. Da sabato 27 dicembre in poi vivremo, dunque, una fase di alta pressione con tanto sole e splendide giornate, senza nebbie, senza vento ma con un sensibile aumento della quota dello zero termico in montagna; attenzione dunque al pericolo valanghe che è già 'forte' sulle Alpi piemontesi: con un ulteriore aumento delle temperature, la tantissima neve accumulata negli ultimi giorni potrebbe scivolare a valle spontaneamente. Un pericolo concreto, purtroppo.

In sintesi il 2025, dopo un’ultima fase di maltempo, si congederà con il sole sebbene un carico di vero gelo dalla Russia sia già pronto per il nuovo anno: la prima settimana di gennaio 2026 potrebbe infatti regalare paesaggi imbiancati anche in pianura al Centro-Sud.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 25 dicembre - Al Nord: maltempo, allerta in Emilia Romagna, neve a bassa quota. Al Centro: instabile su Toscana, Lazio e Marche; neve in Appennino. Al Sud: qualche pioggia specie sulle ioniche.

Domani, venerdì 26 dicembre - Al Nord: miglioramento. Al Centro: instabile con qualche piovasco sulle adriatiche. Al Sud: qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica.

Sabato 27 dicembre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: qualche piovasco sulle Isole Maggiori, bello altrove.

Tendenza: torna l’alta pressione con prevalenza di sole, possibile ondata di gelo russo dopo Capodanno.