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Marito Roccella, ricerche senza sosta nel lago di Vico: in campo sommozzatori e robot

Le condizioni del lago, con fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta già a pochi metri di profondità, rendono le ricerche complesse

Ministro Roccella, Luigi Cavallari - fotogramma/ipa
Ministro Roccella, Luigi Cavallari - fotogramma/ipa
17 luglio 2026 | 10.39
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Ventesimo giorno di ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno.

Le operazioni, che proseguono ininterrotte, però non hanno finora dato esito. Da quasi tre settimane squadre specializzate da tutta Italia continuano a perlustrare i fondali del bacino con l'aiuto di strumenti tecnologici di ultima generazione, come sonar e robot.

Le condizioni del lago, con fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta già a pochi metri di profondità, infatti, rendono le ricerche particolamente complesse. Ogni piccolo elemento viene analizzato e approfondito in una ricerca senza sosta che oggi vede in campo i sommozzatori provenienti da Reggio Calabria, Roma, Cagliari e Taranto, oltre ai soccorritori acquatici con le moto d'acqua e gli esperti topografi, un'unità di Comando locale per il coordinamento dell'intervento.

Il lavoro di ricerca

Il lavoro è metodico e attento: la scansione del fondale per verificare la presenza di qualsiasi elemento che potrebbe essere utile al ritrovamento e che viene approfondito con l'impiego di strumenti di altissima tecnologia e immersioni.

Cavallari, 84 anni, sabato 27 giugno era in gita sul lago insieme alla moglie quando si è tuffato dalla barca. Da quel momento, però, non è più riemerso. A dare l'allarme è stata la stessa ministra.

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