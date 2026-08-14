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Forte dei Marmi, Massimo Boldi cade e batte testa sul marciapiede: ricoverato

E' in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni per ora non desterebbero preoccupazione

Massimo Boldi - (Fotogramma/Ipa)
Massimo Boldi - (Fotogramma/Ipa)
14 agosto 2026 | 22.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brutta caduta nel centro di Forte dei Marmi per il celebre attore comico Massimo Boldi, che adesso è ricoverato in ospedale per accertamenti. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di giovedì 13 agosto davanti al caffè Principe, mentre Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici, riporta il sito del quotidiano Il Tirreno.

La dinamica di quanto accaduto

Non è chiaro se l’attore abbia avuto un malore o meno. Si sa solo che è caduto rovinosamente sul marciapiede, battendo la testa. L'attore è stato immediatamente soccorso dal personale del Principe, oltre che dai suoi amici che hanno allertato il 118. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno deciso di portare l’attore al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Considerata la dinamica dell’accaduto e il fatto che l’attore aveva battuto la testa, è stato deciso il trasferimento all’ospedale di Livorno. Boldi sarà sottoposto agli accertamenti medici necessari, anche se le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazioni particolari.

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