circle x black
Cerca nel sito
 

Max Parisi, il viaggio in Usa per il tumore al pancreas: "Con nuovo farmaco spero di arrivare a Natale". L'oncologa: "Non risolutivo"

Il farmaco scelto dal conduttore radiofonico, spiega Chiara Cremolini, membro del direttivo Aiom, "è costosissimo, può rallentare la malattia ma non è una cura definitiva". Già approvato dalla Fda negli Stati Uniti, si attende il via libera dell'Ema in Europa

Il volo verso gli Usa - Foto dalla sua pagina Instagram
Il volo verso gli Usa - Foto dalla sua pagina Instagram
29 settembre 2026 | 17.07
Francesca Filippi
LETTURA: 3 minuti

Il daraxonrasib per il trattamento del tumore del pancreas "è stato approvato dalla Food and Drug Administration (Fda) negli Stati Uniti ed è, quindi, utilizzabile nella pratica clinica americana". Così all'Adnkronos Salute l’oncologa Chiara Cremolini, membro del direttivo dell’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e professoressa di Oncologia all’Università di Pisa.

"Si tratta, tuttavia, di un farmaco a pagamento, il cui costo può essere coperto dalle assicurazioni sanitarie in base alle condizioni della polizza. Il sistema sanitario statunitense, infatti, è strutturato in modo diverso da quello italiano. Se un cittadino statunitense desidera avere accesso al farmaco, deve sostenerne il costo, direttamente o attraverso la propria assicurazione. Questo oggi vale anche per un paziente italiano: comprarsi il farmaco è possibile ma deve essere ben chiaro che parliamo di una terapia non definitiva".

"Poiché non è ancora approvato dall’Ema, che sta effettuando la revisione dei dati, il farmaco non può essere utilizzato e rimborsato nei sistemi sanitari pubblici, ma può essere al momento solo acquistato a spese del paziente. L’Ema sta aspettando che l’azienda produttrice presenti la richiesta di immissione in commercio", aggiunge.

La storia di Max Parisi e la scelta di volare in America per la nuova terapia

Cremolini interviene così sulla vicenda di Max Parisi, noto conduttore radiofonico, che in un’intervista ha raccontato la propria esperienza con il tumore al pancreas: "Avevo un mese di vita, sono volato in America per provare un nuovo farmaco contro il tumore al pancreas. Ora forse arriverò a Natale. Dalla vita ho avuto tutto, vorrei solo passare il tempo che mi resta con la mia famiglia". Il 31 luglio i medici avevano comunicato a Parisi che non c’erano più opzioni terapeutiche disponibili. Il 26 agosto, negli Stati Uniti, è arrivata l’approvazione del daraxonrasib, un farmaco diretto contro una specifica alterazione molecolare associata al tumore del pancreas. A quel punto Parisi ha scelto di tentare una nuova terapia e ha deciso di raccontare la sua storia.

Il nodo dei costi e la questione dell'uso compassionevole in Europa

Sul possibile ricorso all’uso compassionevole del farmaco, Cremolini precisa: "L’uso compassionevole in generale è un programma messo in campo da un’azienda farmaceutica, ma in Europa l’azienda in questione non ha ancora attivato alcun programma di uso compassionevole, per cui questa opzione di accesso precoce al momento non esiste". L’oncologa ricorda inoltre che, ai primi di settembre, "l’Aiom ha fatto richiesta all’azienda farmaceutica di procedere in tal senso e avviare un dialogo con Aifa". La questione ha successivamente dato origine anche a interrogazioni parlamentari bipartisan. Il nodo principale, però, resta quello del costo.

"Il prezzo attuale, circa 40mila dollari per un mese di terapia, non è sostenibile - sottolinea Cremolini -. Parliamo di una terapia che, se efficace, deve essere continuata finché funziona e quindi comporta una spesa di migliaia di dollari ogni mese. Se invece non funziona, il paziente ha comunque sostenuto fino a quel momento (in genere dopo almeno 2 mesi di terapia), una spesa molto elevata".Il daraxonrasib, chiarisce l’oncologa, "non rappresenta una cura definitiva del tumore, ma può contribuire a rallentarne la progressione e a prolungare la sopravvivenza in alcuni pazienti.Da medico trovo inaccettabile e non etico dire a un paziente che deve acquistare a queste cifre un farmaco", afferma Cremolini. "Al paziente spiego che questa possibilità esiste, ma non la caldeggio. Ci sono pazienti e famiglie che si indebitano per una terapia che non è risolutiva". Quanto alla scelta di Max Parisi, l’oncologa sottolinea: "Rispetto la sua decisione e non voglio sminuire il valore del farmaco, perché il farmaco rappresenta un grande passo in avanti per questa patologia. Ma non è una soluzione definitiva" conclude Cremolini.

Nel settembre 2026, in concomitanza con il secondo anniversario della scomparsa di Paola Marella, il marito ha lanciato un appello pubblico, prendendo spunto dalla storia di Rachele Cavani, una ragazza che aveva scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere aiuto per le cure della madre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
max parisi malattia max parisi tumore pancreas max parisi conduttore rmc max parisi radio montecarlo
Vedi anche
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza