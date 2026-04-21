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Messina, al 'Verona Trento-Majorana' educazione affettiva

Messina, al 'Verona Trento-Majorana' educazione affettiva
21 aprile 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
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Ha preso il via “GenerArti 2”, il progetto che l’I.I.S. Verona Trento-Majorana di Messina, in continuità con quanto realizzato lo scorso anno, ha messo a punto all’interno della più ampia iniziativa “Arte. Di ogni Genere”, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, e rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado con l’intento di educare gli studenti, attraverso l'arte e la multimedialità, ai valori della legalità, del rispetto della persona e delle differenze di genere, con particolare attenzione al fenomeno della violenza sulle donne. Pur distinguendosi per la sua marcata connotazione tecnologica e per il suo costante impegno verso l'innovazione, con il progetto Generati 2 l'IIS Verona Trento, oggi guidato dal Dirigente Scolastico prof. Luigi Genovese, continua a rivolgere la sua attenzione all’educazione all’affettività, proseguendo il percorso già avviato dalle iniziative su questa delicata tematica realizzate negli anni precedenti dalla Dirigente scolastica prof.ssa Simonetta Di Prima.

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In linea con la scorsa edizione, nel progetto GenerArti 2 sono state messe a punto attività formative, laboratoriali e creativo/espressivo, che si pongono come obiettivi principali la promozione di percorsi di consapevolezza corporea ed emotivo-affettiva. Nell’attuale edizione, inoltre, assume un ruolo centrale l'opera d'arte, intesa non solo come canale comunicativo privilegiato, ma come potente strumento di espressione e rigenerazione personale. Le iniziative previste dal progetto sono state strutturate con l’intento di generare un processo trasformativo ed evolutivo, agendo su una duplice dimensione. A livello individuale, il percorso mira a potenziare la consapevolezza emotiva e a decostruire stereotipi, pregiudizi e comportamenti disfunzionali. Sul piano relazionale, l'obiettivo è ridefinire il dialogo tra pari e con il mondo degli adulti, sviluppando un senso critico contro ogni forma di disparità e violenza per favorire la diffusione della cultura dell'inclusione e del rispetto. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti delle classi terze appartenenti ai sei indirizzi presenti all’interno dell’I.I.S. Verona Trento-Majorana, ai quali saranno rivolte attività formative e laboratoriali curate da un’arteterapeuta e da una psicologa.

Gli studenti delle classi quarte e quinte dell'indirizzo di Grafica e Comunicazione, per la specificità dell’indirizzo, saranno inoltre coinvolti in attività laboratoriali curate da un video maker e finalizzate alla realizzazione del prodotto multimediale finale: un vid-cast/micrometraggio avente come tema centrale l’educazione all’affettività e l’intelligenza emotiva. Il progetto dedica anche una particolare attenzione alle famiglie attraverso incontri di sostegno alla genitorialità. GenerArti 2 si concluderà alla fine di giugno 2026 con un evento nel corso del quale verrà presentato il prodotto finale, testimonianza dell'esperienza vissuta e della consapevolezza acquisita dagli studenti sul tema trattato. Insieme al Ds Luigi Genovese sono coinvolte diverse figure professionali: la referente di progetto prof.ssa Antonella Donato, le tutor interne prof.sse Ivana Risitano e Caterina Zirilli, le docenti interne specializzate per le attività di sostegno, prof.sse Daniela Ceccio e Sabrina Scarbaci. Il progetto prevede inoltre la partecipazione di esperti esterni, l’arteterapeuta dott.ssa Claudia Bertuccelli e il video-maker dott. Giuseppe Ministeri e delle Associazioni EOS ed Evaluna di Messina.

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Tag
educazione affettiva arte multimedialità legalità rispetto della persona differenze di genere
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