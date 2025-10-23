Messina, ambulatori prossimità Asp si ampliano

"L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina rinnova l’invito alla cittadinanza a conoscere e usufruire degli Ambulatori di prossimità, attivi nell’ambito del Programma Nazionale di Equità nella Salute (PNES) – Area “Contrastare la povertà sanitaria”, e destinati alla presa in carico delle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Dopo l’apertura dei primi presidi nei Distretti di Messina, Milazzo e Mistretta, la rete si amplia oggi con tre nuovi punti di riferimento: Barcellona Pozzo di Gotto, Sant’Agata di Militello e Tusa. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento della medicina di prossimità e di riduzione delle disuguaglianze di accesso alle cure, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini, anche a coloro che vivono in condizioni di marginalità, un’assistenza sanitaria e sociosanitaria di qualità".

L’intervento, finanziato dal Fondo Coesione Italia 2021–2027 e cofinanziato dall’Unione Europea (FESR, FSE+), sotto la guida dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), consente di offrire prestazioni mediche e sociali integrate attraverso équipe multidisciplinari composte da medici, infermieri, assistenti sociali, mediatori culturali e personale amministrativo.

L’obiettivo degli ambulatori è facilitare l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale rappresentando un modello di sanità di comunità, attenta ai bisogni delle fasce più deboli, garantendo la presa in carico delle persone svantaggiate sotto l’aspetto economico e sociale, orientandole verso le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di cui necessitano. A completare l’offerta, è ora attivo anche un ambulatorio odontoiatrico dedicato, per garantire le cure necessarie e interventi pre-protesici e protesici, qualora il medico dell’ambulatorio di prossimità ne valuti la necessità. "Grazie anche all’impiego dei motorhome mobili, i camper sanitari attrezzati per raggiungere le aree più periferiche e isolate, l’ASP di Messina continua a perseguire l’obiettivo di una salute equa e accessibile a tutti, riducendo progressivamente le barriere geografiche, culturali ed economiche", si legge in una nota.