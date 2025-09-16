Meta AI, l'assistente virtuale di WhatsApp, si può silenziare o eliminare? La 'rotella' che compare tra le chat può sparire? Chi teme per la propria privacy ha ragione? Alle domande risponde... Meta AI. L'assistente integrato nella più popolare app di messaggistica chiarisce che "non è possibile disabilitare Meta AI, ma interagirvi su WhatsApp è completamente facoltativo. Le chat personali con gli amici e la famiglia sono protette dalla crittografia end-to-end in modo che nessuno possa leggerle, ascoltarle o condividerle, nemmeno WhatsApp".

Come archiviare la chat

Toccando la rotella, si apre la chat con l'assistente. Come ogni conversazione, si può nascondere.

1. Aprire WhatsApp

2. Trovare la chat con Meta AI

3. Toccare e tenere premuta la chat: Selezionare la chat e tenerla premuta fino a quando non appare un menu.

4. Archivia la chat: Scegliere l'opzione "Archivia chat" per spostarla nella sezione archiviata.

5. In alternativa, si può scorrere a sinistra: Su alcune versioni di WhatsApp, puoi scorrere a sinistra sulla chat e toccare "Archivia".

La chat sarà così nascosta dalla vista principale, ma sarà sempre disponibile nella sezione "Chat archiviate".

Come eliminare la chat

Ecco i passaggi per eliminare la chat.

1. Aprire WhatsApp

2. Trovare la chat con Meta AI: Cercare la conversazione con Meta AI.

3. Toccare e tenere premuta la chat: Selezionare la chat e tenrla premuta fino a quando non appare un menu.

4. Eliminare la chat: Scegliere l'opzione "Elimina chat".

5. Confermare l'eliminazione: Potrebbe essere richiesto di confermare l'azione.

L'eliminazione della chat rimuoverà la conversazione dal dispositivo del singolo utente.