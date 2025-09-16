circle x black
Cerca nel sito
 

Meta Ai WhatsApp si può eliminare o disattivare? La guida

Come si gestisce l'assistente virtuale

Una persona con una smartphone
Una persona con una smartphone
16 settembre 2025 | 22.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Meta AI, l'assistente virtuale di WhatsApp, si può silenziare o eliminare? La 'rotella' che compare tra le chat può sparire? Chi teme per la propria privacy ha ragione? Alle domande risponde... Meta AI. L'assistente integrato nella più popolare app di messaggistica chiarisce che "non è possibile disabilitare Meta AI, ma interagirvi su WhatsApp è completamente facoltativo. Le chat personali con gli amici e la famiglia sono protette dalla crittografia end-to-end in modo che nessuno possa leggerle, ascoltarle o condividerle, nemmeno WhatsApp".

Come archiviare la chat

Toccando la rotella, si apre la chat con l'assistente. Come ogni conversazione, si può nascondere.

1. Aprire WhatsApp

2. Trovare la chat con Meta AI

3. Toccare e tenere premuta la chat: Selezionare la chat e tenerla premuta fino a quando non appare un menu.

4. Archivia la chat: Scegliere l'opzione "Archivia chat" per spostarla nella sezione archiviata.

5. In alternativa, si può scorrere a sinistra: Su alcune versioni di WhatsApp, puoi scorrere a sinistra sulla chat e toccare "Archivia".

La chat sarà così nascosta dalla vista principale, ma sarà sempre disponibile nella sezione "Chat archiviate".

Come eliminare la chat

Ecco i passaggi per eliminare la chat.

1. Aprire WhatsApp

2. Trovare la chat con Meta AI: Cercare la conversazione con Meta AI.

3. Toccare e tenere premuta la chat: Selezionare la chat e tenrla premuta fino a quando non appare un menu.

4. Eliminare la chat: Scegliere l'opzione "Elimina chat".

5. Confermare l'eliminazione: Potrebbe essere richiesto di confermare l'azione.

L'eliminazione della chat rimuoverà la conversazione dal dispositivo del singolo utente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
whatsapp news meta ai
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza