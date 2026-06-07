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Meteo, settimana di contrasti: temporali al Nord e temperature in ascesa estiva al Centro-Sud

In arrivo, a tutti gli effetti, la prima ondata di calore del mese: le previsioni indicano che i termometri schizzeranno verso l'alto, raggiungendo picchi di 35-36°C in Puglia e Sicilia

Persone si riparano dal sole - (Ipa)
Persone si riparano dal sole - (Ipa)
07 giugno 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Meteo Italia in rapido cambiamento nelle prossime ore: dopo una fase turbolenta segnata da piogge, temporali anche intensi e fenomeni estremi come il tornado che ha interessato l’area di Roma, la situazione è destinata a migliorare grazie all’espansione dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Una svolta che porterà stabilità, sole e un deciso aumento delle temperature, anche se non mancheranno residue fasi instabili al Nord.

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Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, già da oggi, domenica 7 giugno, è atteso un primo rinforzo dell’alta pressione, con condizioni più stabili e cieli in prevalenza sereni su gran parte del Paese. Le temperature inizieranno a salire sensibilmente, assumendo connotati tipicamente estivi: si prevedono picchi fino a 30-31°C al Centro, in Sardegna e in Sicilia, mentre al Nord si raggiungeranno valori tra 28 e 29°C.

L’inizio della prossima settimana segnerà però un’Italia divisa in due sul piano meteorologico. Al Nord continuerà a farsi sentire il flusso atlantico, ancora attivo tra lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, con rovesci e temporali anche improvvisi, più probabili su Alpi e pianure settentrionali. Sul resto della Penisola, invece, prevarrà il sole con temperature in ulteriore aumento e valori diffusamente oltre i 30°C.

La svolta più netta è attesa da giovedì 11 giugno, quando l’anticiclone subtropicale nordafricano si rafforzerà ulteriormente estendendosi su tutto il Mediterraneo. Non si tratterà di un semplice miglioramento, ma di un vero cambio di massa d’aria, con correnti calde in arrivo dal Sahara che porteranno un deciso incremento termico su tutto il territorio nazionale.

Secondo le previsioni, sarà la prima vera ondata di calore del mese: attesi picchi fino a 35-36°C su Puglia e Sicilia, ma valori elevati interesseranno anche le pianure del Nord, il Centro e le Isole Maggiori. Un contesto che segna l’avvio di una fase pienamente estiva, in vista dell’ingresso ufficiale nella stagione il 21 giugno 2026.

 NEL DETTAGLIO

Domenica 7. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.

Lunedì 8. Al Nord: sole prevalente, qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: sole e più caldo.

Martedì 9. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.

Tendenza: dominio anticiclonico al Centro-Sud con caldo in sensibile aumento, soleggiato ma con locali temporali al Nord.

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