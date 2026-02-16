Raffiche oltre 90 km/h su Sardegna e basso Tirreno e mareggiate. Nuovo scossone giovedì

L’alta pressione tenta finalmente una timida rimonta verso l’Europa occidentale. Tuttavia, questa spinta non sarà sufficiente a garantire stabilità assoluta.

In questo inizio di settimana il vento tornerà a essere il protagonista indiscusso della scena meteo nazionale, con Ponente e Maestrale che soffieranno con forza burrascosa. In Sardegna e lungo le aree del basso Tirreno, si attendono raffiche impetuose comprese tra i 100 e i 120 km/h, con mari che diventeranno rapidamente agitati o molto agitati lungo tutte le coste esposte. Le regioni adriatiche e l'estremo Sud si troveranno sulla traiettoria diretta delle correnti instabili. In queste zone sono attese nuove piogge e rovesci che, in alcune aree, potrebbero risultare abbondanti a causa del persistere dei flussi settentrionali. L'instabilità caratterizzerà quindi questi giorni, con un clima che resterà pungente proprio per l'effetto della ventilazione costante che accentuerà la sensazione di freddo su tutto il comparto centro-meridionale sottolinea iLMeteo.it.

La situazione sarà diametralmente opposta al Nord Italia, dove le Alpi agiranno da vero e proprio scudo protettivo contro le perturbazioni in arrivo da Nord-ovest. Sulle località di confine, come ad esempio Courmayeur, si verificheranno nevicate copiose. Scendendo verso le pianure, invece, la colonna d'aria si seccherà drasticamente per compressione, garantendo tempo stabile e un deciso aumento delle temperature grazie all'innesco dei venti favonici (Foehn), rendendo il clima quasi mite.

L'evoluzione meteo subirà però un nuovo scossone nella giornata di giovedì, quando un impulso perturbato più deciso riuscirà a scardinare la timida protezione anticiclonica. Questo passaggio porterà un peggioramento piuttosto rapido ma intenso, che colpirà gran parte del Paese. A differenza dei giorni precedenti, l'ingresso di aria più fredda in quota favorirà un sensibile abbassamento delle temperature con anche il possibile ritorno della neve a quote collinari al Nord.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 16 febbraio - Al Nord: variabile, qualche piovasco su Emilia Romagna e basso Veneto entro sera. Al Centro: instabilità sparsa, specie su Marche e Appennini. Al Sud: maltempo sulle tirreniche con venti forti.

Domani, martedì 17 febbraio - Al Nord: sereno, neve sulle Alpi confinali. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, ventoso. Al Sud: forte Maestrale, rovesci sul basso Tirreno.

Mercoledì 18 febbraio - Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: spesso soleggiato.

Tendenza: forte peggioramento previsto per giovedì 19.