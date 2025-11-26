Irrompe sull'Italia il secondo anticipo d’inverno. Dopo la recente irruzione di aria artica direttamente dalla Norvegia, ecco che altre correnti fredde fanno il loro ingresso da Nord-est con venti di Grecale. A essere colpito in particolar modo il fianco adriatico: sono previste nevicate fino a 800-1000 metri di quota dalla Romagna al Molise, lungo una fascia appenninica già recentemente imbiancata. Qualche fiocco raggiungerà anche la Toscana orientale e l’Umbria, mentre il vento sarà intenso fino a burrasca su Liguria, Toscana e Sardegna; locali raffiche di burrasca sono attese anche sull'alto versante adriatico.

Meteo oggi e domani

Oggi 26 novembre sarà un mercoledì natalizio, a un mese da Santo Stefano, con tutte le nostre montagne imbiancate in anticipo: un’ottima notizia per la stagione sciistica e per le risorse idriche sottolinea iLMeteo.it. L’aria fredda, in discesa dalle regioni baltiche, favorirà però anche la “riacutizzazione” della bassa pressione al Sud con un po’ di temporali fuori stagione dal Medio Adriatico fino alla Sicilia. La bassa pressione resterà carica di energia fino a venerdì 28 con rovesci tra Sud e fascia adriatica e altra neve sull’Appennino oltre gli 800 metri (anche al meridione), mentre sul resto del Paese troveremo sole e temperature frizzanti per il periodo.

Meteo weekend

Il weekend sarà, infine, a due facce: sabato il tempo sarà buono quasi ovunque, domenica è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione al Centro-Nord dall’Oceano Atlantico: sarà una perturbazione meno fredda delle precedenti, ma riporterà altre precipitazioni sparse e magari un’altra spolverata di neve sulle nostre montagne già imbiancate. Un paesaggio natalizio in anticipo di un mese!

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 26 novembre - Al Nord: instabile in Romagna, sole altrove; ventoso. Al Centro: instabilità con rovesci sparsi e neve in alta collina sulle Adriatiche; ventoso. Al Sud: molto nuvoloso con rovesci sparsi; ventoso.

Domani, giovedì 27 novembre - Al Nord: soleggiato, ma freddo; ventoso. Al Centro: instabile su Adriatiche con neve a 700-800 metri; ventoso. Al Sud: rovesci sparsi, isolate nevicate oltre gli 800 metri; ventoso.

Venerdì 28 novembre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato salvo nubi e piovaschi sulle Adriatiche; ventoso. Al Sud: rovesci sparsi, neve oltre gli 800 metri; ventoso.

Tendenza: sabato soleggiato, nuova perturbazione da domenica verso il Centro-Nord.