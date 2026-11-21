Tempo stabile oggi sabato 21 novembre con qualche nebbia in pianura, ma domenica arriva un nuovo peggioramento e neve fino a 1.000 metri. Un temporaneo promontorio anticiclonico garantisce una giornata prevalentemente asciutta su gran parte d'Italia, ma già dalla notte l'affondo di una nuova saccatura atlantica da ovest piloterà una perturbazione intensa per domani 22 novembre, seguita da correnti di Maestrale e da un ulteriore peggioramento a metà della prossima settimana.

Il meteo di oggi

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come il fine settimana risulterà diviso in due, con un anticipo d'inverno sulle Alpi grazie a nuove nevicate fino a quote medie e localmente intorno ai 1000 metri. Oggi dunque il tempo si manterrà asciutto e prevalentemente soleggiato lungo tutto il versante adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori, mentre si osserverà una nuvolosità a tratti in aumento sulle regioni centrali, la formazione di banchi di nebbia o foschie dense localmente persistenti sulla Pianura Padana centro-orientale e qualche addensamento sui settori alpini occidentali della Valle d'Aosta ma in temporanea attenuazione e senza fenomeni significativi; la neve risulterà assente su tutto l'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Soffieranno venti forti dai quadranti occidentali di Ponente e Maestrale con raffiche di 50-70 km/h su Toscana e settori tirrenici e appenninici del Centro-Sud, specie al mattino, e localmente forti di 40-50 km/h sui restanti settori del Centro-Sud e sulle Alpi occidentali, in generale attenuazione serale fino a 20-30 km/h. I mari risulteranno molto mossi sui bacini occidentali e meridionali con onde di 1,5-2,5 metri, localmente agitati al mattino il Mar Ligure e il Tirreno centro-settentrionale con onde di 2,5-3 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio, e mosso l'Adriatico con 1-1,25 metri. Minime di 1-5°C sulle pianure del Nord con locali gelate, 4-8°C nelle zone interne del Centro e 10-15°C lungo i litorali, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime contenute attorno a 8-10°C sulla Pianura Padana centro-orientale interessata da nebbie persistenti, 13-15°C sui settori soleggiati e pedemontani del Nord e al Nord-Ovest, 12-15°C nelle aree interne del Centro, 16-18°C sulle coste centrali e 18-21°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Meteo di domenica

Domani il tempo peggiorerà già nella notte sul fianco occidentale, a partire da Liguria e Toscana, estendendosi rapidamente nel corso della giornata a tutto il Nord con piogge diffuse e localmente intense di 25-45 mm/24h e picchi fino a 60-80 mm/24h su Liguria di Levante, Alta Toscana e settori prealpini. Dal pomeriggio precipitazioni moderate di 10-25 mm/24h raggiungeranno Umbria e Lazio fino alla Campania e localmente la Calabria tirrenica, mentre il versante adriatico resterà più asciutto e riparato con variabilità e isolati piovaschi di 1-5 mm/24h e schiarite serali in arrivo al Nord-Ovest. Torneranno nevicate intense e abbondanti su tutto l'arco alpino, un vero anticipo d'inverno prezioso per i ghiacciai e gli impianti sciistici: la quota neve scenderà fino a 1000-1200 metri con locali fiocchi fino a 800-900 metri e accumuli di 30-50 cm, con punte fino a 60-80 cm oltre i 2000 metri; la neve imbiancherà anche gli Appennini settentrionali oltre i 1400-1600 metri con 10-20 cm e i rilievi appenninici centrali oltre i 1700-1900 metri con 5-10 cm. Rinforzerà nuovamente il Libeccio con raffiche forti o di burrasca di 60-80 km/h su Liguria, Toscana, Sardegna, regioni tirreniche e dorsale appenninica, seguito in serata dall'irruzione di venti tesi di Maestrale sui bacini occidentali; risulteranno molto mossi o localmente agitati il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e il Tirreno settentrionale con onde di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, molto mossi gli altri bacini occidentali e meridionali con 1,5-2,5 metri e mosso l'Adriatico con 1-1,25 metri. Minime di 3-6°C al Nord, 5-9°C nell'entroterra centrale e 11-15°C sulle coste, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime in calo di 4-5°C al Nord fino a 8-10°C sotto le precipitazioni, 12-15°C nelle zone interne del Centro, 15-19°C sui litorali centrali e 18-23°C al Sud e sulle Isole maggiori.

Cosa succede la prossima settimana

Lunedì 23 e martedì 24 novembre si aprirà una fase più stabile con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto su gran parte del Paese, salvo residui addensamenti sui confini alpini con deboli nevicate oltre gli 800-1000 metri e accumuli di 5-10 cm nella giornata di lunedì e qualche nube sparsa sul medio-basso versante tirrenico e adriatico; protagonista sarà ancora il vento con raffiche molto forti di Maestrale fino a 60-70 km/h su buona parte del Centro-Sud e soprattutto sulla Sardegna, mari molto mossi o localmente agitati a ponente e a meridione con onde di 2-3 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, e minime fino a 0-3°C sulle pianure del Nord con locali gelate a fronte di massime di 10-13°C al Nord, 11-13°C nelle zone interne del Centro, 14-16°C sui litorali centrali e 15-19°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Già nel corso di martedì i venti tenderanno gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali di Scirocco e Ostro, aprendo la strada nella giornata di Mercoledì all'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che riporterà piogge diffuse sull'Italia e nuove abbondanti nevicate sulle Alpi. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

In sintesi

Oggi, sabato 21 novembre - Al Nord: bel tempo salvo banchi di nebbia o foschie persistenti sulla Pianura Padana centro-orientale; freddo al primo mattino in pianura. Al Centro: nuvolosità a tratti in aumento, più soleggiato sul versante adriatico; venti forti occidentali con residue raffiche di burrasca al mattino e mari molto mossi o localmente agitati. Al Sud e sulle Isole: bel tempo; venti forti occidentali con raffiche di burrasca al mattino, in attenuazione dal pomeriggio.

Domani, domenica 22 - Al Nord: peggioramento già dalla notte con piogge diffuse e localmente intense e nevicate abbondanti sulle Alpi; schiarite serali al Nord-Ovest e clima diurno più freddo. Al Centro: piogge diffuse su Toscana e regioni tirreniche, più sparse in Umbria e più asciutto sul versante adriatico; neve sui rilievi appenninici, venti forti di Libeccio e mari molto mossi o agitati. Al Sud e sulle Isole: piogge dal pomeriggio su Campania e localmente Calabria tirrenica, più asciutto altrove; venti forti occidentali e mari molto mossi.

Lunedì 23 - Al Nord: bel tempo ovunque salvo residui addensamenti con deboli nevicate sui confini alpini; locali gelate al primo mattino in pianura. Al Centro: ampie schiarite con qualche nube sparsa sul medio-basso versante adriatico; venti molto forti di Maestrale e mari molto mossi a ponente. Al Sud e sulle Isole: prevalentemente soleggiato con qualche addensamento sparso; venti molto forti di Maestrale, specie sulla Sardegna, e mari molto mossi o localmente agitati.

Tendenza - Martedì tempo ancora prevalentemente asciutto con graduale rotazione dei venti dai quadranti meridionali; Mercoledì arrivo di una nuova perturbazione atlantica con piogge diffuse e altra neve sulle Alpi.