Frequenti perturbazioni fino al weekend con piogge insistenti soprattutto su Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. E' questo il quadro meteo delineato dagli esperti nelle previsioni di oggi, mercoledì 11 novembre, che parlano di una prolungata fase instabile caratterizzata da precipitazioni frequenti e abbondanti sui versanti tirrenici e lungo l'arco alpino e prealpino.

Pioggia intensa sull'Italia, picco venerdì con burrasca

Una vasta circolazione depressionaria presente sull'Europa occidentale, alimentata dal transito dei minimi ciclonici denominati Bruna e Charles, convoglia un persistente flusso di correnti umide e miti dai quadranti meridionali verso il bacino centrale del Mediterraneo. Questa configurazione aprirà una prolungata fase instabile caratterizzata da precipitazioni frequenti e abbondanti sui versanti tirrenici e lungo l'arco alpino e prealpino.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, evidenzia come il richiamo sciroccale determinerà un marcato divario termico: mentre il Settentrione sperimenterà valori diurni compresi tra 10 e 14°C sotto precipitazioni insistenti, l'estremo Sud e le Isole Maggiori registreranno temperature fino a 25-26°C, con valori ben superiori alle medie del periodo e notti con minime fino a 19-20°C. A fine sequenza, entro la giornata di domenica, le cumulate areali complessive potranno raggiungere localmente i 300 mm a ridosso dell'Appennino tosco-ligure, con picchi isolati fino a 350 mm sui crinali più esposti.

Evoluzione tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre: richiamo sciroccale e incremento dei fenomeni

Nella giornata di mercoledì 11 novembre un primo sistema instabile determinerà precipitazioni sparse al Centro-Nord, con apporti compresi tra 20 e 40 mm/24h sulla Liguria di Levante e tra 30 e 50 mm/24h sull'Alta Toscana, con piovaschi deboli lungo la fascia prealpina e adriatica emiliana. I venti di Scirocco manterranno un quadro termico particolarmente mite al Sud, dove le massime toccheranno punte di 25-26°C a Palermo e Siracusa.

Giovedì 12 novembre l'avvicinamento del nucleo perturbato principale determinerà un sensibile peggioramento a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana: sono attese precipitazioni abbondanti su Liguria e alta fascia toscana con apporti tra 50 e 80 mm/24h (stimabili fino a circa 70 mm a La Spezia), in estensione verso Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio con cumulate tra 25 e 45 mm/24h. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile.

Sull'arco alpino la quota neve risulterà elevata a causa dell'avvezione calda, attestandosi oltre i 2000-2200 metri con accumuli al suolo compresi tra 15 e 30 cm oltre i 2200 metri. La ventilazione meridionale tenderà a rinforzare, con raffiche fino a 50-70 km/h sui bacini tirrenici e moto ondoso in crescita fino a molto mosso o localmente agitato al largo.

Fase di picco venerdì 13: precipitazioni intense, burrasca e marcato moto ondoso

Venerdì 13 novembre transiterà la parte più strutturata della perturbazione. I modelli numerici evidenziano precipitazioni abbondanti su Friuli-Venezia Giulia (60-90 mm/24h, con stime di circa 80 mm a Gorizia e 60 mm a Udine) e nuova insistenza dei rovesci su Alta Toscana (50-80 mm/24h, con circa 65 mm a Massa e 50 mm a Lucca) e Liguria orientale. La quota neve rimarrà confinata oltre i 2000-2200 metri, con apporti nevosi rilevanti e accumuli al suolo compresi tra 25 e 45 cm oltre i 2200-2400 metri.

L'approfondimento barico attiverà venti di burrasca di Libeccio e Scirocco con raffiche tra 60 e 80 km/h e picchi fino a 90 km/h sui crinali appenninici e in mare aperto. Le condizioni marine risulteranno agitate o localmente molto agitate al largo (stato 5-6 della Scala Douglas), con altezza d'onda significativa compresa tra 3,0 e 4,5 metri e picchi di 5 metri sui bacini di ponente, con elevato rischio di mareggiate lungo le coste della Sardegna occidentale e dell'intera fascia tirrenica. Il quadro termico diurno manterrà un marcato contrasto: 11-14°C al Nord, 18-21°C al Centro e picchi fino a 25-26°C a Catania e Reggio Calabria.

Tendenza per il fine settimana e quadro cumulato

Nel corso di sabato 14 novembre il fronte scivolerà gradualmente verso sud-est, determinando residue precipitazioni su Emilia-Romagna (10-20 mm/24h), Campania (15-30 mm/24h) e Calabria tirrenica, a fronte di una prima attenuazione dei fenomeni al Nord-Ovest e sulla Toscana.

Domenica 15 novembre si registrerà una temporanea stabilizzazione con schiarite, pur in presenza della possibilità di un nuovo impulso instabile entro la successiva giornata di lunedì lungo la fascia tirrenica. Le temperature massime tenderanno a riallinearsi progressivamente verso le medie stagionali (12-15°C al Nord, 15-18°C al Centro, 18-22°C al Sud).

Le previsioni nel dettaglio

Mercoledì 11. Al Nord: nubi compatte con piogge su Liguria orientale (20-40 mm/24h) e settori alpini orientali; fenomeni deboli altrove; massime tra 11 e 15°C. Al Centro: precipitazioni su Alta Toscana (30-50 mm/24h); nubi irregolari con schiarite lungo l'Adriatico; massime comprese tra 17 e 20°C. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile e in prevalenza asciutto; ventilazione moderata da Scirocco con raffiche fino a 35-45 km/h; massime molto miti con punte fino a 25-26°C a Palermo e Siracusa.

Giovedì 12. Al Nord: marcata instabilità su Liguria e Alpi orientali con precipitazioni abbondanti (50-80 mm/24h); quota neve oltre i 2000-2200 metri con accumuli al suolo di 15-30 cm; massime stazionarie tra 10 e 14°C. Al Centro: piogge diffuse su Toscana (50-80 mm/24h), in estensione a Umbria e Lazio (25-45 mm/24h); venti tesi meridionali con raffiche fino a 50-70 km/h al largo e sui monti; massime tra 18 e 21°C. Al Sud e sulle Isole: piovaschi isolati sui settori tirrenici campani; venti moderati con raffiche fino a circa 35 km/h a Trapani e mari molto mossi (onde tra 1,8 e 2,5 metri); massime fino a 24-25°C.

Venerdì 13. Al Nord: precipitazioni abbondanti su Friuli-Venezia Giulia (60-90 mm/24h); quota neve sui 2000-2200 metri con accumuli tra 25 e 45 cm; massime tra 11 e 14°C. Al Centro: rovesci insistenti su Alta Toscana (50-80 mm/24h) e medio Tirreno; venti di burrasca meridionali con raffiche fino a 80-90 km/h sui crinali e al largo; mari agitati o molto agitati con onde tra 3,0 e 4,5 metri (picchi di 5 metri) e mareggiate sulle coste esposte; massime sui 18-21°C. Al Sud e sulle Isole: transito di velature e nubi irregolari; venti tesi da sud con raffiche fino a circa 50 km/h sui crinali; massime con punte di 25-26°C a Reggio Calabria e Catania.

Sabato 14. Al Nord: piogge sull'Emilia-Romagna (10-20 mm/24h); schiarite altrove; massime tra 12 e 15°C. Al Centro: rovesci residui su Toscana, Umbria e Marche (10-25 mm/24h); massime tra 15 e 18°C. Al Sud e sulle Isole: piogge sparse su Campania e Calabria tirrenica (15-30 mm/24h); ventilazione in calo con raffiche tra 20 e 35 km/h; massime tra 20 e 24°C.

Tendenza: domenica 15 novembre temporanea attenuazione dei fenomeni e ampie schiarite, con possibile nuovo peggioramento entro lunedì sulla fascia tirrenica; cumulate complessive settimanali previste fino a 300 mm (picchi di 350 mm) sui rilievi tosco-liguri ed evoluzione termica verso i valori medi autunnali.