Aumento costante delle massime e temperature sopra le medie stagionali. Dopo un maggio al fresco, ecco arrivare il ribaltone meteo e, con lui, un'estate in anticipo sui tempi. Nel mirino delle prossime ondate di calore saranno in modo particolare le regioni del Centro-Nord, mentre il Sud 'combatterà' ancora con qualche temporale. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, sabato 23 maggio, e per i giorni a venire.

Drastico ribaltone meteo, cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ci conferma però che adesso l'atmosfera si prepara a un drastico e definitivo ribaltone. Le ultime emissioni dei modelli meteorologici confermano l'arrivo della prima, vera, ondata di calore del 2026, attesa proprio tra il 24 e il 27 maggio.

Per comprendere la portata di questa ondata di calore in arrivo, senza cedere a facili sensazionalismi, ci viene in aiuto la scienza, e in particolar modo i modelli meteo-climatici di ECMWF (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) con l’indice EFI (Extreme Forecast Index) che va da un minimo di 0 ad un massimo di 1.

Questo strumento permette di valutare quanto una situazione meteorologica prevista sia "anormale" rispetto al clima tipico del periodo: nei prossimi giorni, i valori dell'indice EFI sono previsti oltre 0,8 (su una scala massima di 1) non solo al Nord Italia, ma anche su Penisola Iberica, Francia, Inghilterra, Benelux e Germania.

In altre parole su queste zone avremo un evento raro per il periodo con un "campanello d'allarme" statistico indice di temperature destinate a collocarsi ben al di sopra delle normali medie climatologiche.

Entreremo in un periodo caratterizzato da un sensibile, costante aumento delle massime: il caldo si farà sentire in modo particolare sulle regioni centro-settentrionali, portandosi nettamente sopra le medie stagionali, almeno di 6-7 gradi.

Il picco di questa prima Ondata di Calore del 2026 si avrà mercoledì 27 maggio con 35°C in Pianura Padana nel triangolo bollente Emilia-Lombardia orientale-Veneto occidentale e 32-34°C facilmente raggiungibili su buona parte del Centro-Nord. Saranno valori tipici di luglio e non di maggio.

Al Sud e sul versante adriatico la stabilità non riuscirà, invece, ad imporsi in modo assoluto. Su queste zone, infatti, farà sentire la sua influenza una circolazione ciclonica attualmente posizionata sui Balcani. Questo afflusso di aria leggermente più fresca e instabile in quota manterrà vivo il rischio di locali temporali che colpiranno alcuni settori della dorsale appenninica.

In sintesi, dopo i capricci invernali di metà mese, l'Estate proverà a fare il suo primo ingresso ufficiale, concentrando però i suoi massimi effetti al Centro-Nord e lasciando il meridione alle prese con gli ultimi sussulti di un'instabilità tipicamente primaverile.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 23. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato, ma un po’ ventoso, alcuni temporali sulla Calabria.

Domenica 24. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia, più probabili sull’isola.

Lunedì 25. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia.

Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35°C a metà della prossima settimana. Successivo probabile aumento dell’instabilità soprattutto sugli Appennini.