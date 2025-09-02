circle x black
Milano, 20enne accoltella il padre: "L'ho fatto per difendere mia madre"

E' accaduto a Vanzago. Il 59enne, fuori pericolo, era stato sottoposto nelle ultime settimane a un trattamento sanitario obbligatorio

Caserma dei Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
02 settembre 2025 | 23.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È fuori pericolo l’uomo di 59 anni accoltellato nel pomeriggio di oggi dal figlio di vent’anni a Vanzago, nel Milanese. La posizione del giovane, portato alla caserma dei Carabinieri di Legnano, è al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire la dinamica e il movente dell’aggressione al padre, sottoposto nelle ultime settimane a un trattamento sanitario obbligatorio.

Il ventenne - a quanto si apprende - si è giustificato, dicendo di aver accoltellato il padre al torace e alla schiena per difendere la madre. Una versione che gli inquirenti dovranno verificare. In casa al momento dell'aggressione era presente anche il figlio maggiore, di trent'anni.

La vittima, soccorsa dal 118 e trasportata in elisoccorso all'ospedale di Legnano, all'arrivo dei sanitari era cosciente, ma le sue condizioni erano apparse gravi.

