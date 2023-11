Un medico di guardia è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. L'uomo è accusato di aver stuprato quattro giovani donne, sue pazienti, negli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano nel corso di alcune visite. Al momento è ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Lodi in collegamento con quella di Milano. Si tratta complessivamente di 4 casi, informano i carabinieri, originati dalle dettagliate denunce delle vittime e dai successivi accertamenti, e che presentano come caratteristica comune la commissione dei fatti oggetto di contestazione con abuso della propria autorità e delle condizioni di inferiorità fisica delle persone offese.

L'autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria, si legge in una nota, proseguono le attività di accertamento, attraverso l'ascolto delle persone informate sui fatti, con le modalità più idonee ad assicurare la riservatezza di tali operazioni ed è auspicabile che eventuali altre persone che fossero a conoscenza di circostanze rilevanti in ordine al medesimo contesto si rendano disponibili a contattare la polizia giudiziaria che procede. L'attività di indagine è stata svolta della Polizia di Stato della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Milano e dai Carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese.