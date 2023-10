A Milano in migliaia hanno preso parte oggi 14 ottobre 2023 al corteo pro Palestina organizzato dalle associazioni Giovani Palestinesi, Unione democratica arabo-palestinese e associazione dei palestinesi in Italia.

Circa quattromila persone, secondo la questura che hanno sfilato pacificamente gridando sloga e cantando. Qualche fumogeno è stato acceso, ma non si è verificato alcun disordine, né momenti di tensione.

Molte le bandiere palestinesi e nessuna bandiera di partito, ad eccezione di una bandiera rossa del Cobas. Il corteo ha attraversato piazzale Loreto sulle note di ‘Bella Ciao’, quindi una ragazza, avvolta in una kefiah, dal camion degli organizzatori ha preso il microfono: "Gli ebrei - ha esclamato - li abbiamo accolti noi quando soffrivano; ora ci dicono che siamo terroristi, ma sono loro che hanno massacrato l'Iraq, l'Afghanistan e la Palestina".

"Io parlo nel nome di tutte le persone che hanno morti di serie B - ha gridato durante il discorso conclusivo -. Oggi, mentre noi siamo qui a manifestare, ci sono persone che stanno morendo, bruciando. Noi non abbiamo chiesto niente. Noi vogliamo bere, mangiare, accendere la luce. Noi vogliamo vivere”. Poi, prima di invitare la piazza a un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’attacco israeliano a Gaza, ha gridato: “Free, free Palestine. Israele fascista, Stato terrorista. Noi non ci arrenderemo mai”.