Morta Anna Falcone, sorella del giudice Giovanni: aveva 95 anni

In sinergia con la sorella Maria, ha apportato un contributo determinante alla genesi della Fondazione Falcone

Anna Falcone - (Ipa)
05 gennaio 2026 | 13.15
Redazione Adnkronos
E’ morta Anna Falcone, 95 anni, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone. Era la prima dei tre fratelli, Anna, Maria e Giovanni Falcone.

Il comune di Palermo ricorda come "la sua figura, caratterizzata da una riservatezza intrinseca e da una dignità esemplare, ha svolto un ruolo cruciale nella preservazione e nell'onoranza della memoria del giudice Giovanni Falcone. In sinergia con la sorella Maria, Anna Falcone ha apportato un contributo determinante alla genesi della Fondazione Falcone, fornendo un supporto discreto ma essenziale alla propagazione dei principi di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha emblematicamente rappresentato.

Il Sindaco Roberto Lagalla ha formalmente espresso il proprio cordoglio, dichiarando: "A nome mio e dell'intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità". Tale dichiarazione sottolinea la profonda risonanza che la figura di Anna Falcone, e per estensione l'intera famiglia, riveste per il tessuto morale e civile di Palermo.

