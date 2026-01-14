circle x black
Morto con ferita al torace a Magenta, colpito dal proprietario di casa durante furto in villa

Sorpreso con un complice in casa, è stato accoltellato durante una violenta lite

14 gennaio 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
Giallo risolto a Magenta nel Varesotto. L'uomo lasciato in fin di vita fuori dall'ospedale di Magenta e morto poco dopo aveva tentato poco prima di rubare in una villa di Lonate Pozzolo. A colpirlo era stato il proprietario di casa, che verso le 11 ha sentito un rumore sospetto, è andato a controllare e ha sorpreso così i due ladri in azione.

Ne è nata - fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Varese in una nota - una violenta lite, nel corso della quale il proprietario è stato colpito con diversi pugni al volto e ha sferrato la coltellata mortale.

Dopo la coltellata sferrata dal proprietario di casa, i due ladri sono fuggiti velocemente a bordo di un'auto, guidata da un terzo complice, che li attendeva all'esterno. Da lì la corsa all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano, dove l'uomo è stato subito soccorso, ma è morto poco dopo.

Le indagini sull'accaduto, coordinate dalla procura di Busto Arsizio, sono affidate ai carabinieri della locale Busto Arsizio e del nucleo investigativo provinciale.

