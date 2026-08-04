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Lavora sul balcone e precipita dal quarto piano di una palazzina ad Ercolano, morto operaio 54enne

L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione

Operaio - Archivio
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04 agosto 2026 | 09.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio 19, ad Ercolano, Napoli.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri ed era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione. L'uomo, da una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo davanti all’androne.

Trasportato all’ospedale del Mare, è morto per i traumi riportati. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa del 54enne. È stata disposta l'autopsia.

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