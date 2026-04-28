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Mucche in strada, tre feriti e 7 bovini morti in scontro nell'Avellinese﻿

L'incidente sulla via Appia, sulla statale 7 in località Sorbo Serpico

Mucche in pascolo sulla strada - Fotogramma /Ipa
Mucche in pascolo sulla strada - Fotogramma /Ipa
28 aprile 2026 | 09.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre feriti e 7 mucche morte. Questo il bilancio di in un incidente tra tre auto e alcuni bovini che si trovavano sulla strada nell'Avellinese. A darne notizia è Anas, sottolineando che è stata ripristinata la viabilità sulla strada statale 7 “Via Appia”, al km 318,000, in località Sorbo Serpico. Il tratto, spiega, era stato temporaneamente chiuso per l'incidente stradale con tre feriti avvenuto nella notte.

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Nel sinistro sette capi di bestiame hanno perso la vita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale Anas. La circolazione, riferisce Anas, è ora regolare in entrambe le direzioni di marcia.

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incidente stradale mucche in strada avellino mucche incidente mucche incidente avellino mucche incidente sorbo serpico
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