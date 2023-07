Napoli, agguato al Pallonetto Santa Lucia: ucciso 44enne

Un uomo di 44 anni è stato ucciso in un agguato avvenuto ieri sera a Napoli nella zona del Pallonetto Santa Lucia. La vittima, Pasquale Sesso, viaggiava a bordo di uno scooter in via Solitaria quando è stato raggiunto da ignoti che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco. Uno di questi lo ha colpito mortalmente. Trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini, è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile di Napoli.