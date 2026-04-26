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Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne

È accaduto a Bacoli, il giovane aggressore si è presentato in caserma dopo la fuga

Carabinieri
Carabinieri
26 aprile 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una lite per motivi sentimentali, un coltello, due ragazzi feriti. È la sintesi di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo Via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande a Bacoli (Napoli), dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto i militari hanno trovato due giovani, entrambi 16enni di Pozzuoli, feriti da fendenti superficiali inferti con un’arma da taglio.

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Ad aggredirli sarebbe stato un 17enne di Bacoli che subito dopo si sarebbe dato alla fuga. Il personale del 118 ha medicato i feriti direttamente in loco senza necessità di ricovero. I Carabinieri hanno avviato le ricerche dell’aggressore che, poco dopo, è stato accompagnato in caserma dai propri genitori. Il minore è stato segnalato alla Procura per i Minorenni di Napoli. Risponderà di lesioni personali aggravate.

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minori accoltellati bacoli bacoli napoli accoltellamento bacoli
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