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Napoli, rapina con 25 ostaggi: investigatori ricostruiscono via di fuga e arrivo dei banditi

Al lavoro i carabinieri con l'ausilio dell'azienda ABC, acquisiti filmati delle telecamere

L'irruzione del Gis (Ipa)
L'irruzione del Gis (Ipa)
17 aprile 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rapina show in una banca al centro di Napoli: investigatori al lavoro per ricostruire la via di fuga e le modalità di accesso dei rapinatori. Già da ieri pomeriggio, i carabinieri del comando provinciale di Napoli sono al lavoro, insieme anche al personale dell'azienda ABC (Acqua Bene Comune) per provare a ricostruire la via di fuga della "banda del buco", entrata in azione intorno a mezzogiorno nella filiale della banca Credit Agricole di Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. Una rapina a mano armata, con 25 ostaggi tra clienti e personale bancario, che ha permesso ai banditi di svuotare decine di cassette presenti all'interno della filiale.

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Alcuni rapinatori sarebbero giunti con un'auto sul posto, mentre alcuni complici sarebbe entrato da un buco praticato nel pavimento. Non è ancora chiaro quante persone abbiano partecipato al colpo, ma i rapinatori sarebbero più di 3, secondo il racconto dei testimoni. Accanto all'ispezione delle fogne, gli investigatori hanno già acquisito una serie di filmati delle telecamere presenti sia all'interno della banca e nell'area attorno alla filiale del Credito Agricole, per provare a ricostruire sia la via di fuga che il momento dell'arrivo sul posto.

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rapina banca ostaggi investigatori
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