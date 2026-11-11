'Natale all'Eur': spettacoli, luminarie e musica

Un programma di iniziative, spettacoli, luminarie, musica, tradizioni e appuntamenti nei quartieri. Annunciato anche il progetto di recupero della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, finanziato da soggetti privati. È stata presentata oggi, allo Chalet del Lago, la sesta edizione del Natale all’EUR, il progetto promosso dal Municipio Roma IX EUR che anche quest’anno propone un calendario diffuso di appuntamenti, coinvolgendo diversi quartieri del territorio e mettendo al centro commercio, cultura, partecipazione e comunità. Un programma pensato per portare l’atmosfera del Natale nei luoghi di aggregazione e nelle strade del Municipio, valorizzando le attività commerciali e creando occasioni di incontro per famiglie, cittadini e visitatori.

Tra gli appuntamenti principali, l’apertura del Villaggio di Natale e l’inaugurazione della ruota panoramica in Viale Oceania, l’8 dicembre, le luminarie di Viale Europa realizzate con il coinvolgimento degli operatori commerciali, i concerti presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, l’evento Incanto in Quota il 10 dicembre, il Circo AQUA, in programma dal 18 dicembre al 14 febbraio, e il Villaggio della Salute realizzato in collaborazione con la Fondazione Artemisia, con appuntamenti il 12, 13, 19 e 20 dicembre.

Il calendario del Natale Diffuso coinvolgerà inoltre numerose aree del Municipio, da Trigoria a Fonte Meravigliosa, da Castel di Leva agli altri quartieri, con iniziative, spettacoli e momenti di festa pensati per raggiungere tutto il territorio.

«Il Natale all’EUR è diventato un appuntamento importante per il nostro territorio e, soprattutto, un’occasione per costruire relazioni e generare valore. Vogliamo che il Natale non si concentri in un solo luogo, ma raggiunga i quartieri, coinvolga le attività commerciali e dia spazio alle tante realtà che ogni giorno contribuiscono alla vitalità del Municipio. Dietro questo programma c’è un lavoro di collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e operatori del territorio. Il nostro obiettivo è trasformare gli eventi in opportunità concrete per il commercio, per la socialità e per la qualità della vita dei cittadini», dichiara Augusto Gregori, Vicepresidente del Municipio Roma IX EUR.

Nel corso della presentazione è stato inoltre illustrato un importante progetto di recupero e riqualificazione della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, uno dei principali simboli architettonici e identitari dell’EUR. L’intervento sarà sostenuto economicamente da soggetti privati che hanno scelto di investire nella tutela di questo patrimonio e prevede opere di conservazione e manutenzione, dal consolidamento strutturale al recupero degli apparati decorativi, fino agli interventi sulla cupola, sulla lanterna e sugli impianti.

«Il Natale è un momento in cui una comunità si ritrova e riconosce il valore dei luoghi che la rappresentano. Per questo è particolarmente significativo che, accanto alle iniziative diffuse nei quartieri, venga presentato un progetto dedicato alla tutela della nostra Basilica. È un patrimonio storico, architettonico e spirituale che appartiene alla comunità e che abbiamo il dovere di preservare. La collaborazione con i soggetti privati dimostra che, attraverso un impegno condiviso, possiamo prenderci cura dei beni comuni e costruire nuove opportunità per il territorio», dichiara Titti Di Salvo, Presidente del Municipio Roma IX EUR. Il Natale all’EUR si conferma così un progetto che va oltre il calendario degli eventi: un percorso di valorizzazione territoriale che mette in rete luoghi, persone e attività economiche, promuovendo un Natale partecipato, diffuso e capace di coinvolgere l’intera comunità del Municipio IX.