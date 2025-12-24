circle x black
Cerca nel sito
 

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, cosa sapere: guida agli orari

Aperture e chiusure non variano solo a seconda della catena ma anche delle località e dei punti vendita

Carrello della spesa - (Fotogramma/Ipa)
Carrello della spesa - (Fotogramma/Ipa)
24 dicembre 2025 | 07.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Ogni anno ci si prova ma alla fine capita sempre di dimenticare un ingrediente per il 'tour de force' delle feste di Natale. E la domanda è sempre la stessa: quale supermercato sarà aperto il 25 e il 26 dicembre? Fino a che ora?

E' importante ricordare, per evitare un viaggio a vuoto, di verificare se il punto vendita dove vogliamo recarci sia aperto o meno a Natale e Santo Stefano, controllando il sito o telefonando. Mentre in generale alla viglia, il 24 dicembre, i supermercati restano aperti ma alcuni chiudono prima dell'orario normale.

I supermercati aperti a Natale e Santo Stefano

Da ALDI apertura normale il 24 dicembre, Natale è chiuso e a Santo Stefano spesso l'orario è quello della domenica. Ma conviene sempre controllare: 800 370 370. Anche per quanto riguarda Bennet è sempre meglio verificare con il numero verde: 800 23 66 38. Per il 24 dicembre non viene specificato, mentre il 25 e il 26 dicembre la maggior parte dei punti vendita sono chiusi.

Per quanto riguarda il Carrefour l’apertura può variare per città e regione. In generale alla vigilia i supermercati sono aperti, mentre 25 e 26 dicembre molti negozi sono chiusi. Anche in questo caso meglio chiamare il numero verde: 800 650650.

Conad ha organizzato un calendario di aperture straordinarie su tutto il territorio nazionale. Come si legge sul sito "se sei alla ricerca degli orari di apertura dettagliati o vuoi sapere se il tuo punto vendita di riferimento è tra quelli attivi, consulta la mappa interattiva dedicata alle aperture straordinarie per il 24, 25 e 26 dicembre".

Alla Coop la vigilia di solito si lavora con orario ridotto (8-19), a Natale prevale la chiusura (salvo punti vendita particolari), mentre il 26 può riaprire con orari festivi più corti. Esiste comunque un numero verde nazionale da contattare: 800 805 580.

Esselunga resta aperta dalle 7.30 alle 20 alla vigilia di Natale ma il 25 e il 26 risultano giorni di chiusura, ricorda Altroconsumo. Ma per qualsiasi informazione si può cercare il punto vendita sul sito o chiamare il numero verde 800 666555.

Eurospin resta chiuso il 25 dicembre, alla vigilia è in genere aperta, spesso con chiusura anticipata, mentre il 26 può cambiare molto da zona a zona. E' possibile contattare lo 045 786 2000, ma è possibile anche trovare e contattare direttamente il proprio punto vendita.

Famila riduce già l’orario il 24 e chiude 25 e 26. PerIl Gigante apertura con orario normale la vigilia, Natale chiuso, Santo Stefano di nuovo aperto con orario normale. Gli orari sono 8-20.30.

Per Iper orario ridotto alla viglia (8-20), Natale chiuso e il 26 orario normale (indicativamente 7:30–21:30). Lidl è aperto il 24, chiuso il 25 mentre il 26 dipende dalle località e il punto vendita specifico: il numero verde è 800 480 048.

MD di solito riduce l’orario il 24 (8-19) e chiude a Natale, Per Santo Stefano dipende dal singolo punto vendita: il numero verde è 800 555 000 oppure si può chiamare direttamente il supermercato al quale siamo interessati.

Pam è aperto alla vigilia, chiuso a Natale mentre a Santo Stefano spesso aperto ma con orario ridotto. Per Pam e Pam Panorama non risulta un numero verde nazionale: il contatto indicato è 041 5495111, ma è possibile cercare sul sito direttamente il punto vendita.

Penny Market può avere orari diversi sia la vigilia sia a Santo Stefano, mentre il 25 dicembre è indicato come giorno di chiusura. . Meglio sempre chiamare il numero verde 800 901 290.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
natale supermercati aperti supermercati aperti a natale supermercati aperti il 25 dicembre vicino a me supermercati aperti il 26 dicembre
Vedi anche
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza