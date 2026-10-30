circle x black
Cerca nel sito
 

Neuroscienze, Mele (Lundbeck): "Accesso a innovazione non resti tallone d'Achille"

'I progressi della ricerca vanno sostenuti rendendo più fluido il percorso che porta le nuove terapie nella pratica clinica'

Tiziana Mele - (foto Adnkronos)
Tiziana Mele - (foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 14.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia "è tra i Paesi europei che hanno abbracciato la strategia del brain health, cercando di portare la salute del cervello al centro delle priorità nazionali. Se la salute del cervello è una priorità a livello nazionale, non possiamo permettere che l'accesso alle innovazioni terapeutiche resti, in realtà, un tallone d'Achille". Così Tiziana Mele, amministratore delegato di Lundbeck Italia, a margine del 56esimo Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), che si è tenuto a Firenze.

"Quello che abbiamo ascoltato in questi giorni conferma i progressi che le neuroscienze stanno facendo in Italia. È una ricerca che dobbiamo sostenere. I tempi di accesso rimangono ancora un tema da affrontare in maniera sistematica: parliamo di accesso a livello nazionale, regionale e anche locale". "Dobbiamo rendere sempre più fluido il processo che consente di portare i farmaci innovativi nella reale pratica clinica", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cortei a Genova, studenti e lavoratori uniti: "Fermare le armi non è reato"
Cortei a Milano, migliaia di manifestanti invadono la tangenziale - Video
Cortei a Palermo, migliaia di lavoratori e studenti contro guerra e carovita - Video
In corteo a Roma anche 'docenti furiosi': "Più fondi e nuovo sistema concorsi" - Video
Cortei Milano, la protesta unisce le generazioni 'la cultura disarma' - Video
Cortei a Roma, studenti intonano 'Bella ciao' - Video
Cortei a Roma, donne 'morte' a terra per raccontare il massacro di Gaza - Video
A Genova sciopero contro carovita, Nivoi (Usb): "Meloni pensa a repressione e non ai salari" - Video
Sciopero 30 ottobre, a Napoli bruciato striscione con Meloni, Bernini e Mr Monopoly - Video
Al via cortei a Roma - Videonews della nostra inviata
Halloween, i Trump accolgono i bambini che fanno "dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca
'Dentro' il Generali Stadium, come sarà la nuova casa di Milan e Inter - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza