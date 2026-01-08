circle x black
Neve e ghiaccio a Siena, attivata la macchina comunale

Mezzi spargisale e operai al lavoro, attivata la sala operativa della protezione civile

Neve e ghiaccio a Siena, attivata la macchina comunale
08 gennaio 2026 | 09.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Attivata immediatamente questa mattina, giovedì 8 gennaio, la macchina operativa del Comune di Siena per far fronte alla precipitazione nevosa che si è abbattuta sul territorio fra le ore 6 e le ore 7, con la conseguente formazione di ghiaccio sulle strade. Con un’apposita ordinanza del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche i centri diurni e di socializzazione per anziani e per disabili e il campo scuola “Renzo Corsi” in viale Avignone.

Sala operativa. Il Comune di Siena ha attivato anche la sala operativa della Protezione Civile “Giancarlo Rossetti” in zona Cerchiaia. Per qualsiasi segnalazione o informazione è possibile contattare i numeri telefonici 0577292535e 0577292536.

Scuole chiuse. Tramite specifica ordinanza firmata questa mattina, il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri diurni e di socializzazione per anziani e disabili per la giornata di oggi. Pur consapevole dei disagi che si possono creare, l’amministrazione comunale ha optato per questa scelta per evitare problematiche e gravi criticità al traffico e alla mobilità, vista la precipitazione e la formazione di ghiaccio sulle strade. Non ci sono particolari criticità, ma al momento in alcune vie cittadine il traffico risulta comunque congestionato per la presenza di autobus intraversati sulla carreggiata non muniti di dispositivi supplementari di aderenza.

Operai al lavoro. Gli operai del Comune di Siena e gli addetti alla Protezione Civile sono stati attivati immediatamente. Circa quaranta le persone al lavoro fra operai e addetti sulle strade del territorio comunale; vengono utilizzati cinque spargisale su mezzi piccoli, cinque mezzi spargisale e lama su mezzi grandi e due mezzi spargisale con operatori esterni per liberare le arterie principali e secondarie, prevenendo anche la formazione di ghiaccio con alcuni quintali di sale. Attivata da subito anche la Polizia Locale.

Consigli. Il Comune di Siena raccomanda di utilizzare le auto private solo in caso di necessità, di guidare comunque con prudenza e di viaggiare con dispositivi supplementari di aderenza (catene o gomme termiche a bordo).

