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Olesen (Novo): "Vogliamo essere simbolo di prevenzione"

'Prendersi cura dei più vulnerabili nella società è l'esempio di ciò che facciamo'

Jean Pii Olesen - Adnkronos
Jean Pii Olesen - Adnkronos
02 ottobre 2026 | 10.17
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"Questa corsa di 5 chilometri è un modo per dimostrare che abbiamo davvero a cuore le persone affette da malattie come il diabete. Vogliamo essere un simbolo di prevenzione nella società, oltre a portare, ovviamente, i nostri farmaci innovativi sul mercato". Così Jean Pii Olesen, General Manager Novo Italia, al termine della 5K@Easd che si è tenuta oggi a Milano. Una corsa di 5 chilometri inserita nel programma del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd).

"Il progetto 'Vulnerabili'", che fornisce gratuitamente e in modo permanente insulina e dispositivi per la somministrazione a strutture socio assistenziali che si prendono in carico persone indigenti con diabete, "è il simbolo di ciò che facciamo. Abbiamo profondamente a cuore le persone e la comunità locale. Prendersi cura dei più vulnerabili nella società è un ottimo esempio", conclude Olesen.

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5keasd milano jean pii olesen novo progetto vulnerabili
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