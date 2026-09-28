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Nuovo indagato per l'omicidio Bergamini, avviso di conclusione indagini a 65enne per concorso

L'atto scaturisce al termine delle indagini eseguite dai militari del nucleo investigativo di Cosenza per i fatti accaduti il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico

Foto di repertorio del corpo senza vita di Denis Bergamini - Ipa/Fotogramma
Foto di repertorio del corpo senza vita di Denis Bergamini - Ipa/Fotogramma
28 settembre 2026 | 17.40
Cristina Livoli
LETTURA: 1 minuti

I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato, questa mattina, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un 65enne indagato per concorso nell'omicidio di Denis Bergamini, giovane calciatore professionista del Cosenza calcio, avvenuto il 18 novembre 1989. L'atto scaturisce al termine delle indagini eseguite dai militari del nucleo investigativo di Cosenza, su coordinamento della procura di Castrovillari, per i fatti accaduti il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico.

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omicidio concorso indagini denis bergamini omicidio bergamini avviso conclusione indagini
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