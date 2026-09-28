L'atto scaturisce al termine delle indagini eseguite dai militari del nucleo investigativo di Cosenza per i fatti accaduti il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico
I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato, questa mattina, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un 65enne indagato per concorso nell'omicidio di Denis Bergamini, giovane calciatore professionista del Cosenza calcio, avvenuto il 18 novembre 1989. L'atto scaturisce al termine delle indagini eseguite dai militari del nucleo investigativo di Cosenza, su coordinamento della procura di Castrovillari, per i fatti accaduti il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico.