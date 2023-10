Omicidio in famiglia ieri sera a Nembro, in provincia di Bergamo. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato un 35enne accusato di aver ucciso il padre a coltellate. Tutto è accaduto nell'abitazione della famiglia e a dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Il padre del 35enne è morto mentre la madre è rimasta ferita in modo grave e, trasportata in codice rosso all'ospedale, si trova ricoverata in prognosi riservata.