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Ostia, col monopattino finisce sotto al bus. Ferito 14enne

portato in codice giallo all'ospedale Grassi

Ostia, col monopattino finisce sotto al bus. Ferito 14enne
21 luglio 2026 | 14.45
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Un 14enne italiano è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Grassi dopo lo scontro con un autobus della linea 05B dell'Atac. E' successo intorno alle 13.40 tra via dei Velieri e via dei Traghetti, a Ostia. Il ragazzo, che si trovava su un monopattino elettrico, nell'impatto è finito sotto l'autobus. Soccorso dai passanti, non ha mai perso conoscenza fino all'arrivo dei sanitari del 118. Alla guida del bus un 28enne italiano. Sul posto, impegnati nei rilievi per ricostruire dinamica e responsabilità, gli agenti della Polizia locale del X gruppo Mare.

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Incidente ostia incidenti monopattino monopattino contro bus ostia incidente monopattino autobus ferito
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