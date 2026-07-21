Ostia, col monopattino finisce sotto al bus. Ferito 14enne

Un 14enne italiano è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Grassi dopo lo scontro con un autobus della linea 05B dell'Atac. E' successo intorno alle 13.40 tra via dei Velieri e via dei Traghetti, a Ostia. Il ragazzo, che si trovava su un monopattino elettrico, nell'impatto è finito sotto l'autobus. Soccorso dai passanti, non ha mai perso conoscenza fino all'arrivo dei sanitari del 118. Alla guida del bus un 28enne italiano. Sul posto, impegnati nei rilievi per ricostruire dinamica e responsabilità, gli agenti della Polizia locale del X gruppo Mare.