Palermo, Capo Polizia a commemorazione Montana

Il Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, ha commemorato oggi a Porticello, frazione del comune di Santa Flavia (Palermo) e a Palermo, nella sede della Squadra mobile, il commissario Beppe Montana, ucciso dalla mafia il 28 luglio del 1985. Dopo la cerimonia commemorativa a Porticello, luogo dell'agguato, Pisani, accompagnato dal Prefetto di Palermo Massimo Mariani, dal questore Maurizio Calvino e dalle altre autorità, ha raggiunto la Squadra mobile di Palermo per la deposizione di una corona d'alloro. Il Capo della Squadra Catturandi di Palermo fu ucciso da colpi di arma da fuoco mentre, con la fidanzata, era al molo Porticello. Aveva solo 34 anni, ricorda la polizia di Stato, "credeva nella legalita', nel futuro delle nuove generazioni tanto da andare spesso nelle scuole a raccontare ai ragazzi storie di uomini coraggiosi che in Sicilia avevano tentato di sfidare la mafia, storie di uomini come lui".