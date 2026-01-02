circle x black
Cerca nel sito
 

Palermo, nuovi colpi di arma da fuoco contro la chiesa dello Zen

Inoltre ieri due giovanissimi, a bordo di uno scooter elettrico, hanno bloccato l'autista di un autobus e gli hanno puntato la pistola, dicendo 'Da qui non si passa'

Quartiere Zen a Palermo - Fotogramma / Ipa
02 gennaio 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo attacco con colpi d'arma da fuoco contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen a Palermo. I proiettili sono stati sparati nel muro e hanno danneggiato il quadro elettrico. Sul posto ci sono i poliziotti della Scientifica. Nei giorni scorsi erano stati sparati colpi di arma da fuoco contro l'ingresso secondario della chiesa del quartiere Zen, in via Fausto Coppi.

Inoltre ieri due giovanissimi, a bordo di uno scooter elettrico, hanno bloccato l'autista della linea 619 che stava per entrare allo Zen 2 e gli hanno puntato la pistola, dicendo 'Da qui non si passa'. Il Presidente dell'Amat, l'Azienda trasporti di Palermo, Giuseppe Mistretta, ha scritto al Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, dopo le minacce. "Non possiamo più andare avanti così dopo la sassaiola avevamo addirittura potenziato la linea che collega San Filippo Neri alla città. Adesso però basta. Serve maggiore sicurezza e controllo", scrive Mistretta al Prefetto. "Questa volta si è superato davvero il limite", dice ancora.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
palermo zen palermo zen palermo oggi chiesa dello zen
