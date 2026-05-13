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Palermo (Viiv): "PrEP long-acting supera terapia orale contro Hiv"

"Risposta a bisogni insoddisfatti di chi fatica ad aderire"

Vincenzo Palermo - (Foto Adnkronos)
Vincenzo Palermo - (Foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 19.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“ViiV realizza la propria visione strategica ricercando proposte che superino la terapia orale. Quest'ultima è oggi percepita come lo 'standard of care' in ambito Hiv, ma presenta già bisogni insoddisfatti in tutte quelle sottopopolazioni che hanno difficoltà di aderenza al trattamento. Pochi anni fa abbiamo introdotto un'offerta terapeutica con il long-acting e oggi, grazie alla rimborsabilità della PrEP long-acting, completiamo la nostra proposta in ambito Hiv, proponendoci come leader assoluti in questo tipo di soluzioni”. Così Vincenzo Palermo, presidente e amministratore delegato di Viiv healthcare Italia, commenta la disponibilità nel nostro Paese di cabotegravir iniettabile a lunga durata d'azione (Cab La) e in compresse per ridurre il rischio di infezione da Hiv acquisita per via sessuale negli adulti e adolescenti di peso corporeo di almeno 35 kg, ad alto rischio, partecipando all’incontro ‘Oltre la cronicità del quotidiano’, organizzato oggi a Milano da ViiV Healthcare.

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“Per noi è fondamentale mettere il paziente al centro - aggiunge - portandolo al superamento della cronicità e liberandolo dalla schiavitù della terapia quotidiana. Siamo convinti che una ricerca e sviluppo volta a migliorare sempre di più i tempi di somministrazione rappresenti la risposta per gran parte di coloro che si trovano in ambito sia preventivo, sia terapeutico”, conclude.

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Hiv PrEP long acting cabotegravir
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