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Come si rimuove un nodulo polmonare, dalla diagnosi all'operazione

Biopsia ed esame istologico guidano le scelte dei medici. L'oncologo Montesarchio (ospedale Monaldi) spiega fasi dell'intervento, tecniche mininvasive e tempi di recupero

Sala operatoria - (Fotogramma)
Sala operatoria - (Fotogramma)
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13 ottobre 2026 | 13.27
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

Il nodulo polmonare diagnosticato a Papa Leone XIV durante alcuni controlli di routine “richiede innanzitutto una valutazione per stabilirne la natura. Di solito si procede con una biopsia, cioè il prelievo di un piccolo campione di tessuto, che viene analizzato per capire di che tipo di lesione si tratta. In base al risultato dell’esame istologico, si decide quale intervento eseguire”, spiega all’Adnkronos Salute Vincenzo Montesarchio, oncologo e direttore del Dipartimento di Pneumologia e delle Specialità mediche dell’Ospedale Monaldi di Napoli.

Fasi dell'intervento

Nel caso del Pontefice, precisa lo specialista, non è noto se il nodulo polmonare “circoscritto”, di cui il Papa ha parlato per la prima volta durante l’Angelus di domenica, “sia già stato sottoposto a biopsia”. È possibile che si “proceda direttamente con l’intervento chirurgico, analizzando il tessuto prelevato durante l’operazione attraverso un esame istologico rapido. Il risultato consente ai medici di decidere come proseguire l’intervento” aggiunge Montesarchio.

Una volta ottenuto l’esame istologico definitivo, “i medici – sottolinea l’oncologo - possono valutare se siano necessarie ulteriori terapie dopo l’operazione, con l’obiettivo di ridurre il rischio che la malattia si ripresenti”.

Tempi di recupero

Per quanto riguarda il recupero, in questi casi “il ricovero ospedaliero dura generalmente circa sette giorni. Tuttavia, già il giorno successivo all’intervento il paziente può alzarsi e camminare, grazie ai progressi delle tecniche chirurgiche mininvasive”. “Un tempo, infatti, era necessario aprire il torace, mentre oggi, in molti casi, è possibile intervenire attraverso piccole incisioni tra le costole, utilizzando strumenti e telecamere specifici e drenaggi. Queste tecniche consentono di ridurre il trauma chirurgico e favorire un recupero più rapido” conclude.

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papa papa leone papa intervento papa gemelli papa ricoverato
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