Papalia (Ucbm), "In Scuola Dottorato formazione Campus biomedico ricerca ma anche innovazione"

“E’ una giornata importante per noi perché presentiamo la Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università Campus Biomedico di Roma, che si immette in un nuovo sistema di ricerca che è quella dell'internazionalizzazione e della formazione. I nostri ricercatori non si dedicheranno soltanto alle ricerche scientifiche, ma anche ad avere delle idee che possono essere innovative, possano creare dei brevetti, creare nuovi spin-off e soprattutto trasferimento tecnologico". Così Rocco Papalia, rettore dell’università Campus Bio-Medico di Roma nel corso dell’evento 'Shaping What’s Next, Dare forma al futuro' al Centro Congresso La Nuvola a Roma.

"Questo - ha aggiunto - sarà possibile anche attraverso l'immissione nel nostro sistema organizzativo del nuovo direttore della Scuola di Dottorato, il professor Marco Paggi, già prorettore vicario dell'Imt di Lucca, il quale ci darà sicuramente una grande spinta grazie alle sue competenze specifiche che porteranno non soltanto una grande internazionalizzazione, molto importante per le scuole di dottorato soprattutto per quanto riguarda la contaminazione con altre figure di ricerca, ma aiuterà i nostri ricercatori ad essere brillanti insieme a tutta la squadra, pronta a fare un lavoro formidabile".