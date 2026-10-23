circle x black
Cerca nel sito
 

Papalia (Ucbm), "In Scuola Dottorato formazione Campus biomedico ricerca ma anche innovazione"

Rocco Papalia - (foto Adnkronos)
Rocco Papalia - (foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“E’ una giornata importante per noi perché presentiamo la Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università Campus Biomedico di Roma, che si immette in un nuovo sistema di ricerca che è quella dell'internazionalizzazione e della formazione. I nostri ricercatori non si dedicheranno soltanto alle ricerche scientifiche, ma anche ad avere delle idee che possono essere innovative, possano creare dei brevetti, creare nuovi spin-off e soprattutto trasferimento tecnologico". Così Rocco Papalia, rettore dell’università Campus Bio-Medico di Roma nel corso dell’evento 'Shaping What’s Next, Dare forma al futuro' al Centro Congresso La Nuvola a Roma.

"Questo - ha aggiunto - sarà possibile anche attraverso l'immissione nel nostro sistema organizzativo del nuovo direttore della Scuola di Dottorato, il professor Marco Paggi, già prorettore vicario dell'Imt di Lucca, il quale ci darà sicuramente una grande spinta grazie alle sue competenze specifiche che porteranno non soltanto una grande internazionalizzazione, molto importante per le scuole di dottorato soprattutto per quanto riguarda la contaminazione con altre figure di ricerca, ma aiuterà i nostri ricercatori ad essere brillanti insieme a tutta la squadra, pronta a fare un lavoro formidabile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza