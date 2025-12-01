circle x black
Cerca nel sito
 

Passaporto italiano, da oggi cambia importo e metodo di pagamento: come funziona

A partire dal 1° dicembre il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario non sarà più effettuato attraverso bollettino postale

Passaporto italiano - Fotogramma / Ipa
Passaporto italiano - Fotogramma / Ipa
01 dicembre 2025 | 12.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da oggi, 1° dicembre, cambiano le regole per la domanda di rilascio del passaporto in Italia. Dall'importo da pagare alle modalità, come già annunciato dalla Questura, via alle novità.

Come cambia la modalità di pagamento

A decorrere dal 1 dicembre 2025 il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario non sarà più effettuato attraverso bollettino postale (anche se continueranno ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025 attraverso bollettino Postale). I cittadini che richiedono il passaporto dovranno corrispondere l’importo dovuto utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di servizi di pagamento (Psp) che operano attraverso la piattaforma PagoPA.

Dove si fa la domanda e è possibile effettuare il pagamento

La domanda per il rilascio del passaporto in Italia può essere presentata presso gli Uffici Passaporto del luogo di residenza o di domicilio o di dimora, mentre all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

I cittadini potranno effettuare il pagamento presso un Ufficio Postale, presso gli sportelli delle Banche, le tabaccherie, le ricevitorie oppure comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).

Cosa occorre per pagare

Al momento del pagamento è necessario fornire all’operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato on line, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto anche se minore.

L'importo

Cambia anche l'importo del contributo da versare per ottenere il passaporto, che è stato rimodulato a 42,70 euro (precedentemente erano 42,50 euro).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passaporto passaporto prenotazione passaporto online passaporto cosa serve passaporto cosa cambia
Vedi anche
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza