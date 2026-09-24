circle x black
Cerca nel sito
 

Neonato muore poche ore dopo la nascita a Perugia: indagati 22 operatori sanitari

Il piccolo è nato all'ospedale di Foligno: per agevolare la nascita sarebbe stata utilizzata una ventosa. Poi il malore e il decesso a Perugia

Immagine di repertorio
Immagine di repertorio
24 settembre 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ventidue operatori sanitari sono indagati per la morte di Pietro Porzi, il neonato deceduto il 16 settembre scorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, poche ore dopo la nascita avvenuta nell'ospedale di Foligno. A darne notizia sono il Corriere dell'Umbria e altre testate locali. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Perugia. Il pm Massimo Casucci ha aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata dai genitori ai carabinieri.

I sanitari coinvolti, alcuni in servizio nell'ospedale di Foligno e altri nel nosocomio perugino, sono accusati di omicidio colposo in concorso e di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Nell'avviso di garanzia, notificato contestualmente alla fissazione dell'autopsia, che verrà eseguita sabato mattina, si legge che si tratta di operatori sanitari che, "nei rispettivi ruoli, desumibili dal contenuto delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria in atti", potrebbero aver "cagionato la morte" del neonato "a seguito del parto".

Il bimbo, morto il 16 settembre nel reparto di Terapia intensiva neonatale di Perugia, era nato poche ore prima all'ospedale di Foligno. Un parto che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe stato caratterizzato da complicazioni che potrebbero aver avuto un ruolo nell'accaduto. Per agevolare la nascita sarebbe stata utilizzata una ventosa. Il malessere del bambino si sarebbe manifestato nelle ore successive al parto e, a fronte del rapido aggravamento delle sue condizioni, i medici di Foligno avrebbero disposto il trasferimento d'urgenza alla Terapia intensiva neonatale di Perugia. Qui il neonato sarebbe arrivato in condizioni disperate e, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo, è deceduto. La procura di Perugia ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche dei due ospedali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio colposo responsabilità colposa morte neonato ospedale Santa Maria della Misericordia procura di Perugia
Vedi anche
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
Droga nei doppi fondi delle auto e depositi in casa, a Roma maxi traffico con Sudamerica - Video
Lupi: "Se Vannacci entra nel centrodestra Noi Moderati non ci sta" - Video
News to go
In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza