Piantedosi e Fitto alla 15esima edizione del Premio Carli

L’economia e l’impresa, con l’omaggio alle grandi famiglie che danno lustro all’Italia nel mondo. Ma anche la musica, il cinema e la moda. Il Premio Guido Carli festeggerà le sue prime 15 candeline con un’edizione straordinaria in programma a Roma il 10 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica: sarà il culmine delle celebrazioni avviate il 28 marzo, a 110 anni dalla nascita dello statista, dalla omonima Fondazione presieduta da Romana Liuzzo che ne tramanda l’eredità morale e culturale.

Alla presenza di una illustre Giuria in parte rinnovata, la cerimonia sarà aperta dal saluto iniziale di Liuzzo, cui seguiranno gli interventi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Protagoniste assolute saranno le 12 realtà premiate: come lo scorso anno, non più solo imprenditori, ma donne e uomini che in ogni ambito, con il loro talento e la loro genialità, tengono alta la bandiera del Made in Italy. A ciascuno sarà consegnata l’onorificenza: la speciale medaglia in bronzo con l’effigie di Guido Carli prodotta appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

"Tradizione e innovazione, etica ed economia: attraverso i valori che hanno guidato la vita e l’opera di Carli – spiega Liuzzo – vogliamo offrire modelli per affrontare le sfide del presente. Dall’intelligenza artificiale alla transizione ecologica, dai nuovi conflitti ai rischi di marginalità e disuguaglianze, il 2024 appare l’anno della complessità. Per questa ragione, l’Edizione straordinaria del Premio Guido Carli indicherà negli esempi di alcune tra le più illustri famiglie imprenditoriali del nostro Paese e nell’attenzione al benessere della comunità la strada da seguire per trasformare in realtà il sogno di uno sviluppo che non lasci nessuno indietro".

"È il coronamento di un percorso che la Fondazione -ricorda ancora Liuzzo- ha imboccato con decisione sin dallo scorso dicembre, con la donazione a Caivano di cento libri appartenuti a Carli, a cui sarà intitolata la biblioteca della città, e che ha proseguito dedicando alla piaga del disagio mentale la Lectio Magistralis di febbraio. Il 10 maggio faremo testimonianza di inclusione. Alla 'cultura dello scarto' deplorata da Papa Francesco opporremo, come mio nonno avrebbe voluto, l’elogio del merito, delle energie vitali del Paese, della fiducia nelle nuove generazioni. Assegnando il riconoscimento a figure eccezionali della musica, della moda e del cinema, con la regia che sarà premiata per la prima volta: l’estro italiano che non finisce mai di regalare gioia al mondo".

I riconoscimenti verranno assegnati dopo una selezione operata dalla Giuria di quest’anno composta da Ornella Barra, Coo International Walgreens Boots Alliance; Urbano Cairo, Presidente Cairo Communication e Rcs; Flavio Cattaneo, AD e Direttore Generale Enel; Claudio Descalzi, AD Eni; Luigi Ferraris, AD Ferrovie dello Stato Italiane; Andrea Illy, Presidente Illycaffè; Matteo Lunelli, Presidente e AD Ferrari Trento; Giampiero Massolo, Presidente Ispi e Mundys; Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Alessandra Ricci, AD Sace; Stefano Sala, Presidente e Ad Publitalia ’80. La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Veronica Gentili. In platea saranno presenti esponenti di primo piano delle Istituzioni, top manager e imprenditori, ex premiati e moltissimi studenti.