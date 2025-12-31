circle x black
Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva

L'uomo è stato aggredito dal proprio cane mentre si trovava in casa e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che armata di un coltello da cucina ha colpito l’animale

Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva
31 dicembre 2025 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo è stato aggredito la notte scorsa dal suo pitbull a Roma. E' stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Sant'Andrea di Roma e non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo è stato aggredito dal proprio cane mentre si trovava in casa e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che armata di un coltello da cucina avrebbe colpito l’animale, uccidendolo. I carabinieri della stazione di Capena sono intervenuti nell’abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sull’accaduto. Il coltello è stato sequestrato mentre la carcassa dell’animale è stata affidata al personale dell’Asl Roma 4. 

